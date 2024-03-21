Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ КИБ» взял под контроль платформу TrueConf

Список программ, полностью контролируемых DLP-системой «СерчИнформ КИБ», пополнился российской платформой для видеоконференцсвязи и удаленной работы TrueConf. В зоне «видимости» КИБ – видеозвонки, пересылаемые сообщения, файлы. Отдельные операции в программе теперь можно ограничивать. Например, работают блокировки отправки текста и файлов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Блокировки работают по содержимому документов и сообщений, а также по атрибутам передаваемых файлов: типу, размеру, имени, расположению, наличию меток конфиденциальности и др. Они настраиваются в административной консоли КИБ – чтобы включить полный запрет, достаточно проставить «галочки» напротив иконки TrueConf в общем списке. Затем условия блокировки можно уточнить для отдельных пользователей или групп, ПК и т.д.

TrueConf дополнила перечень из более 30 решений отечественных вендоров, включая облака, офисные пакеты и бизнес-платформы, которые «СерчИнформ» поддержал с 2022 г. в ходе идущего у заказчиков импортозамещения. Например, ранее компания сообщала, что DLP взяла под полный контроль сервис ГКС (ранее АРМ ГС), на котором строится внутренняя коммуникация на рабочих местах государственных служащих.

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы
CNews Analytics

***

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России. С 2019 г. развивает сервис аутсорсинга внутренней ИБ, в 2023 г. запустил франшизу ИБ-аутсорсинга по стандартам «СерчИнформ», имеет 90+ партнеров в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще