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Softline расширяет свое бизнес-направление образования и обучения благодаря приобретению «Академии АйТи»

Softline, глобальный провайдер решений и сервисов в сфере информационных технологий и цифровых преобразований, сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении «Академии АйТи», что позволит ей укрепить свои позиции в быстрорастущем секторе технического образования по всему миру и в сфере решений образовательных технологий.

Приобретение 85-процентной доли в «Академии АйТи» объединяет провайдера решений для корпоративного обучения и управления обучением с существующим бизнесом Softline в области технического образования и обучения и ускоряет стратегию роста компании на развивающихся рынках.

«Академия АйТи» создает, разрабатывает и внедряет индивидуальные решения для корпоративного обучения и имеет опыт работы, в частности, в области обучения в сфере информационной безопасности. Существующий образовательный бизнес Softline включает учебный центр, в котором за последние 18 лет прошли обучение более 300 тыс. специалистов в области информационных технологий.

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