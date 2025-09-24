Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей

Российский ИТ-вуз стал одним из 16 провайдеров образовательных программ федпроекта «Код будущего» и представил три очных и онлайн-курса по Python, основам разработки нейросетей и подготовке к карьере разработчика. Пройти обучение могут школьники 8—11 классов и студенты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гражданами России. Регистрация — на портале «Госуслуг». Количество мест ограничено. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

ИТ-курсы университета «Иннополис» в 2025/2026 учебном году

«Python для всех: от основ до участия в олимпиадах». Онлайн- и офлайн-программы, на которых участники освоят Python с нуля, научатся создавать приложения — от консольных игр до графических программ с интерфейсом. В финале каждого курса студенты разработают собственный проект для портфолио. Обучение подходит для всех уровней подготовки. Очная программа проходит в ИТ-вузе.

«Основы разработки нейронной сети на Python». Онлайн-курс посвящен основам машинного обучения. Слушатели разберутся в работе алгоритмов, научатся обучать модели на реальных данных и развертывать их в облаке. Программа подходит для начального и среднего уровней подготовки.

«Python Pro: подготовка к карьере разработчика». Офлайн-программа для тех, кто хочет погрузиться в профессиональную разработку на Python. Студенты освоят проектирование RESTful API с использованием Django REST Framework и другие промышленные технологии. Курс подходит для выпускников проекта «Код будущего» 2022—2024 годов и «Код будущего. Искусственный интеллект».

Продолжительность каждого курса составляет 146 академических часов. Слушатели, успешно завершившие обучение, получат сертификаты проекта «Код будущего» и до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские технические вузы.

Для участия необходимо выбрать на портале «Госуслуг» курс университета «Иннополис» и подать заявку на обучение. После ее одобрения пройти вступительное испытание. В зависимости от количества набранных баллов выбрать подходящий уровень сложности.

Участники курсов университета «Иннополис» по проекту «Код будущего» смогут посетить дополнительные бесплатные мероприятия ИТ-вуза, направленные на профориентацию школьников и подготовку к поступлению в технические университеты: профориентационную лекцию-сторителлинг «Путь в ИТ» от специалистов индустрии; мастер-класс «Интерактивное искусство», где участники создадут проекты на стыке искусства и цифровых технологий; вебинар «Киберспорт как карьера» о требования к киберспортсменам и перспективах профессии; вебинар по подготовке к ОГЭ по математике и информатике с разбором типовых задач; вебинар по подготовке к ЕГЭ по математике и информатике с разбором заданий и стратегией сдачи экзамена.

Анонсироваться дополнительные мероприятия будут в чатах для участников проекта.