Sitronics Group оснастит ИТ-парк «Цифровая Арктика» Северного федерального университета тренажером для подготовки судоводителей

Sitronics Group по заказу Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова оснастит до конца этого года лабораторию ИТ-парка «Цифровая Арктика» тренажерным комплексом. Он предназначен для обучения будущих и действующих судоводителей, моделирует капитанский мостик, а также все необходимые приборы, индикаторы и органы управления.

Основная функциональность заключается в формировании упражнений и имитации трех моделей судов для отработки навыков маневрирования и управления. В тренажере разработчики прописали различные сценарии, с которыми сталкиваются капитаны в жизни – от швартовки судна до расхождения со встречными судами на малых дистанциях.

Кроме основных навыков управления, в специально написанном ПО заложены нештатные ситуации. В их числе отказ рулевых машин или неисправность в навигационном оборудовании, посадка на мель или аварийное состояние судна.

«В обучающий комплекс будут заложены реальные маршруты для плавания, набор электронных карт для них, радиолокационные модели и базы данных оборудования для отработки связи с наземными службами. Важная составляющая тренажера – платформа моделирования безэкипажного судовождения, созданная в рамках Национальной технологической инициативы. Она позволяет в моделируемой среде прогнозировать ситуации и проводить обучение с помощью демонстрационных тренажеров, а также безопасно тестировать морские суда», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

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«Арктический ИТ-парк – это один из приоритетных проектов нашего университета, развитие которого способствует не только эволюции и совершенствованию образовательных программ университета, но и придает импульс процессам цифровизации всего Арктического региона. Поэтому мы активно работаем над внедрением инноваций и сотрудничаем с разработчиками. Следующим этапом взаимодействия с Sitronics Group станет внедрение модуля автономного маневрирования морскими судами. Сейчас судоходная отрасль трансформируется, поэтому задача подготовки кадров для создания цифровых сервисов и обучения операторов автономного судовождения крайне важна», – отметила проректор по цифровой трансформации, директор проекта «Цифровая Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Оксана Бугаенко.

Sitronics Group взаимодействует с университетом в реализации проекта ИТ-парка, а также в области информационных технологий и вопросах подготовки квалифицированных кадров по направлениям цифровой экономики.