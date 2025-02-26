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САФУ и «Аскон» запускают междисциплинарный проект «Цифровая судоверфь»

Северный (Арктический) федеральный университет им М.В. Ломоносова (САФУ) и «Аскон» подписали соглашение о партнерстве в области подготовки инженерных кадров. Его основными направлениями станут разработка новых образовательных программ, обеспечивающих бесшовный переход студентов от учебы к профессиональной деятельности, и реализация инжиниринговых проектов в интересах индустриальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители компании «Аскон».

САФУ более 10 лет использует программное обеспечение «Аскон» по направлениям подготовки специалистов для судостроения, машиностроения, промышленного и гражданского строительства. Соглашение задает новые горизонты для сотрудничества университета и разработчика инженерного программного обеспечения с учетом кадровых вызовов и цифровой трансформации промышленности.

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Цифровизация

Среди ключевых совместных инициатив — междисциплинарный проект «Цифровая судоверфь», который объединит студентов судостроительных и строительных специальностей в работе над цифровой моделью судоверфи и судна. Используя программные решения «Аскон», студенты научатся проектировать суда и машиностроительное оборудование, сразу же вписывая их в габариты верфи. Интеграция цифровой модели и VR-технологий позволит в реальном масштабе оценивать внешний вид проектируемого судна и его эргономику. Совместная работа над цифровыми моделями будет организована в единой информационной среде, созданной на базе системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM».

Новые образовательные программы появятся и в направлениях, связанных с информационными технологиями и автоматизированными системами. В рамках решения задачи технологического суверенитета на предприятиях выросла потребность в специалистах, которые умеют работать с инженерным программным обеспечением на уровне администрирования, настройки, написания собственных приложений. САФУ планирует включить в подготовку ИТ-специалистов прикладное программирование для системы проектирования «Компас-3D», администрирование и настройку программного комплекса «Аскон» для управления жизненным циклом изделия.

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