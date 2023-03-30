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Wildberries повышает требования к качеству товаров на площадке

Онлайн-платформа Wildberries начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Критерием для приостановки размещения некачественных товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей: если оценка товаров ниже 3 из 5 возможных баллов. Снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

Ранее Wildberries ввел дополнительные меры защиты россиян от некачественных или неоригинальных ювелирных изделий: их прием на склады теперь возможен только при условии подтверждения документов на них через систему ГИИС ДМДК. Заработал уникальный сервис Wildberries «Цифровой арбитраж», проведена интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации, а также с ЕАЭК по БАДам. Совместно с другими игроками создана единая информационная система «Антиконтрафакт». Кроме того, с 7 февраля 2023 г. онлайн-платформа полностью запретила продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023
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