«Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена

«Мультикубик» представил новую модель устройства для международного рынка CINEMOOD 360. Первый в истории VR-проектор для всей семьи выполнен в черном цвете и доступен по предзаказу на сайте 360.cinemood.com. Первая партия за $299 уже раскуплена. Сейчас устройство доступно по предзаказу по $349, далее в рознице продукт будет доступен по $499. Доставка для желающих из России планируется в начале 2020 г., в США - в конце 2019 г.

В отличие от предыдущей модели, локализованной для CША, новый кубик позволяет смотреть принципиально новый для проекторов формат контента - 360 и «интерактивные VR игры».

В устройстве уже есть обучающие и развлекательные видео от партнеров проекта, интерактивные игры и доступ к огромной онлайн-библиотеке. Кроме того, CINEMOOD 360 в 2 раза быстрее и в нем больше памяти (32 ГБ. Благодаря высокоточным встроенным датчикам движения, технологиям цифровой проекции (DLP) и лучшему контенту 360, CINEMOOD 360 переосмысляет формат семейных развлечений. Кубик вовлекает ребенка в развлекательный и образовательный процесс: мультфильмы и видео можно не только смотреть на любой поверхности, но и погружаясь в виртуальную реальность. Вместо статичного смотрения и эффекта зависания, как в планшетах и смартфонах, с новый кубиком ребенок двигается, не замирая в одной позе.

На платформе нового устройства на старте продаж доступны две VR-игры: Ghost Hunt и Uniword. С помощью первой - «Охота на призраков» - дети вместе с родителями смогут почувствовать себя в роли охотников за приведениями: проецировать привидений прямо на потолок или стены комнаты и распугивать их, управляя кнопками на корпусе проектора. Вторая игра - это англоязычная версия российской игры «Буковки». Специалисты Роскачества признали это приложение лучшим для Android в 2019 году. Здесь оживает азбука, и малыши могут легко научиться читать, складывая буквы в слоги.

Также с помощью CINEMOOD 360 можно играть в прятки с очаровательным зеленым лягушонком по имени Ам-Ням из одноименного видео, гулять по Национальным паркам России (проект Planet Pics при поддержке Минприроды), не выходя из дома, и смотреть бесконечное число видеороликов 360 с YouTube на любые темы: от исследований космоса до популярной анимации в формате 360, проецируя все это на любую поверхность. Благодаря специально разработанному фильтру контента, ребенок не наткнется на видео 18+.

Помимо новых функций и контента в CINEMOOD 360 доступно все, что есть в младшей модели. На платформе предзагружено 120 часов детского контента - 89 мультфильмов, 20 советских диафильмов на английском – «Кот в сапогах», «Карлсон», «Приключения Братца кролика», «Мумий Тролль», «Дикие Лебеди» и другие; 40 книг по мотивам популярных мультфильмов Disney, включая "Холодное сердце» и «Короля Льва», аудиосказки, классическая музыка, засыпайки и онлайн-сервисы.

«Мне как отцу важно, чтобы мои дети были активными и не сидели перед экранами телевизоров и планшетов. При этом, я понимаю, что обучение в 21 веке невозможно без гаджетов. Мы не просто создали CINEMOOD 360, совместив обучение и активные развлечения, но и разработали продукт, который является драйвером роста сегмента портативных медиапроекторов и роста индустрии развлечений в целом. CINEMOOD 360 концептуально переворачивает опыт использования проекторов. При этом, в отличие от других гаджетов кубик не сажает зрение, благодаря фиксированной яркости луча и отсутствию синего спектра в отраженном свете, не портит осанку, в нем нет браузера и вредных ссылок, он содержит отобранный детский контент и позволяет деликатно контролировать тайминг просмотра с помощью таймера», - отметил Павел Журавлев, сооснователь и директор американского офиса CINEMOOD.

CINEMOOD уже есть у 40 тысяч семей в 117 странах мира и, по словам создателей, появится еще у 20 миллионов к 2025 году. Обладателями кубиков являются многие мировые звезды, государственные и общественные деятели: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Ирена Понарошку, Мэрайя Кэри, Тори Спеллинг, Шантель Пейдж и другие.

По статистике, обладатели CINEMOOD ежедневно пользуются устройством более 2 раз в неделю. За счет нового продукта компания рассчитывает увеличить этот показатель в 2 раза. «Мультикубик» планирует стать лидером в сегменте безопасного эдьютеймента (образование через развлечение) для детей на VR-рынке, совокупный среднегодовой темп роста которого составляет 50%.