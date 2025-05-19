Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

Сотрудники национального института развития качества в России рассказали о мошеннических схемах, которые продавцы используют в салонах сотовой связи. В частности, на покупателя могут скрытно оформить SIM-карту, чтобы увеличить план продаж. Помимо этого, при покупке могут навязать дополнительные услуги, такие как настройка телефона.

Схемы обмана

Сотрудники в национальной системе мониторинга качества «Роскачество» предупредили о схемах обмана в салонах сотовой связи, об этом пишет Russia Today. Специалисты назвали наиболее распространенной схемой мошенничества в салонах сотовой связи скрытое оформление SIM-карт на покупателя.

Со слов руководителя Центра цифровой экспертизы «Роскачество» Сергея Кузьменко, потребители могут не заметить, что в чеке есть еще одна SIM-карта, оформленная без их ведома. Консультанты могут объяснить произошедшее ошибкой или специальным предложением, но на самом деле это часть корпоративного плана по увеличению продаж. Эксперт назвал обман в салонах связи распространенной практикой и посоветовал проверять все пункты в чеке и не соглашаться на ненужные товары.

«Роскачество» — национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, которая была создана по распоряжению Правительства России. Организация призвана повысить общее качество товаров на прилавках и обеспечить доверие покупателей к российской продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Unsplash - George Beridze Россиян предупредили о мошенничестве в салонах связи, необходимо обязательно проверять чек перед покупкой

По информации ведомства, недобросовестные продавцы нередко навязывают дополнительные услуги, маскируя их под консультации по активации SIM-карты или настройку телефона. Эти процедуры не требуют специальных навыков, но могут значительно увеличить итоговую стоимость. Также консультанты могут предлагать якобы выгодные тарифы или услуги, которые на деле оказываются дороже, чем у конкурентов.

Еще одна уловка — включение ненужных товаров в чек при оформлении кредита или рассрочки. Например, цена на смартфон может быть завышена на 5 тыс. руб., и эта разница идет консультанту. Также недобросовестные сотрудники могут добавлять ненужные товары в чек при оформлении кредита или рассрочки. Чеки часто прячут или сворачивают, а если обман обнаруживается, вернуть деньги становится сложно.

Эксперты с «Роскачества» советуют внимательно проверять чеки и уточнять назначение каждого пункта, чтобы избежать обмана.

Плохие примеры

В апреле 2025 г. в Новопокровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Горькая Балка в возрасте 21 года. Молодой человек обвиняется в совершении мошенничества при исполнении трудовых обязанностей в одном из салонов сотовой связи, об этом CNews сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в период работы в салоне связи у фигуранта был доступ к мобильному банковскому приложению клиента. Воспользовавшись этим, он без ведома владельца оформил на его имя потребительский кредит в размере около 95 тыc. руб. Полученные средства злоумышленник через посредников перевел на собственный счет.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативные мероприятия, установили схему хищения и изъяли похищенные деньги, которые впоследствии были возвращены потерпевшему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по первой части статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России («Мошенничество»). После завершения следственных действий материалы направлены в суд. Максимальная мера наказания по данной статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Самозапрет на выдачу SIM-карт

Как уже писал CNews, 2 мая 2025 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 сентября 2025 г. появится возможность установления самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ).

С 1 апреля 2025 г. вступила в силу норма, ограничивающая число абонентских номеров на одного человека. По анализу на начало 2025 г., почти 25 тыс. человек имели абонентские номера сверх лимита в 20 SIM-карт. В общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров. Володин отметил, что такое число сим-карт в повседневной жизни не нужно и эти номера, скорее всего, использовались мошенниками.

Теперь на «Госуслугах» можно проверить количество оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. На портале также можно заблокировать лишние или подозрительные SIM-карты и приостановить обслуживание по ним.