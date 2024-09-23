«Авто.ру» внедрил YandexGPT в Отчеты: теперь нейросеть кратко пересказывает историю владения автомобилем

Понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении стало проще. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить особое внимание. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным опроса, проведенного «Авто.ру» в сентябре 2024 г., самыми значимыми элементами в структуре отчета пользователи считают историю повреждений в ДТП и страховых расчетов (88%), сведения о пробеге (70%), а также информацию о юридической чистоте (66%). В истории автомобиля старше 10 лет, а их больше 50% на российском рынке, таких событий бывает с избытком, и порой важная деталь может ускользнуть из поля зрения. Особенно когда пользователь просматривает отчеты сразу на несколько автомобилей.

Блок с общим выводом расположен в самом начале отчета, сразу после фотографий и раздела «Итоги проверки». В этом блоке изложены ключевые моменты по прошлым собственникам и рекомендации, которые пригодятся при осмотре машины, а также в процессе общения с продавцом. Алгоритм был обучен на миллионах реальных отчетов «Авто.ру», которые пользователи запрашивали при изучении объявлений о продаже автомобилей с пробегом за последние пять лет. Он также продолжает совершенствоваться по мере появления новых.

Исследование «Авто.ру» показало, что почти 45% респондентов порой не чувствуют себя достаточно подкованными в технических или юридических аспектах владения автомобилем, из-за чего им бывало непросто разобраться с данными из отчета без посторонней помощи в процессе выбора перед покупкой. Интеграция блока с обобщенными выводами поможет увидеть, есть ли у машины существенные недостатки. Тем более что нейросеть предоставит информацию вне зависимости от того, был ли отчет куплен или получен бесплатно после звонка продавцу.

В опросе, проведенном на платформе «Взгляд», приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих на территории России и владеющих личным автомобилем.

В июле 2024 г. «Авто.ру» признан сервисом с наиболее достоверными объявлениями, лучшей службой модерации объявлений и поддержкой пользователей. Совместное исследование Роскачества и Союза автомобильных дилеров изучило, насколько объявления, размещенные на онлайн-платформах, соответствуют реальным автомобилям, представленным в автосалонах.