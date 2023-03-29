Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке

Онлайн-платформа Wildberries вводит дополнительные меры защиты россиян от некачественных или неоригинальных изделий. Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на всех складах компании. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Wildberries выступает за прозрачные и безопасные покупки в онлайн-сегменте. Сотрудничаем в этом направлении с Росаккредитацией, Роскачеством, Роспотребнадзором и другими организациями, чтобы предлагать россиянам качественные и проверенные товары по доступным ценам. Ювелирные изделия – наш следующий большой проект», – сказали представители Wildberries.

Компания усиливает контроль за качеством продукции на площадке и защитой предпринимателей от нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка: заработала уникальный сервис Wildberries «Цифровой арбитраж», проведена интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации, а также свидетельств государственной регистрации по БАДам от ЕАЭК для дополнительной верификации товаров на площадке. Совместно с другими маркетплейсами создана единая информационная система «Антиконтрафакт».

Кроме того, с 7 февраля 2023 г. онлайн-платформа полностью запретила продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. В компании сообщили, что считают данную продукцию потенциально опасной для клиентов, особенно для подрастающего поколения, так как она пропагандирует курение, что в конечном счете приводит к потреблению и никотиновых вейпов. Нередко недобросовестные продавцы использовали эту «лазейку» для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нейросети научились убивать. Чат-бот за шесть недель довел собеседника до самоубийства

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему

Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi

Власти начали прием заявок на создание российского «убийцы» Github за 1,3 миллиарда

Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще