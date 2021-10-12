Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS.

Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор бизнеса, лишь 36% респондентов приобретали продукты питания в интернете. К 2021 г. этот показатель вырос до 64%, причем впервые за три года одновременно уменьшилась доля россиян, посещающих офлайн-магазины – аудитория переходит в онлайн. Чаще всего покупает продукты в сети молодежь: доля молодых респондентов 16-29 лет увеличилась на 15% и стала лидирующей.

Роскачество исследовало 28 приложений: 14 для Android и столько же для iOS. Испытания проводились по 180 критериям. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений доставки продуктов.

По результатам тестирования наиболее функциональные приложения – «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток – Доставка» на обеих платформах. Самые удобные – «ВкусВилл», Metro и «Мой Ашан» (Android), «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еда» (iOS). По информационной безопасности большинство приложений показали результаты выше 4 баллов, наилучший результат – у приложения «Мой Ашан». Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» на Android, «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток» на iOS.

У большинства приложений (57%) не обнаружилось возможности зарегистрироваться через уже имеющиеся аккаунты в социальных сетях или сторонних сервисах, что может быть неудобно для пользователя, сообщают эксперты. Кроме того, 54% приложений для доставки продуктов недостаточно адаптированы для людей с ограниченными возможностями, а 61% не имеет отзывов и рейтингов в карточках товаров – это важно пользователям при принятии решений. Эксперты отметили, что 32% приложений на Android запрашивают у пользователей избыточные доступы – например, к телефонной книге.



«Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи: искали продукты из стандартной потребительской корзины, используя фильтры, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказ, ожидали доставку и анализировали функциональность приложений на каждом этапе этого процесса. Ассортимент и качество доставляемых продуктов, а также сервис самой доставки в ходе исследования не оценивались. В дальнейшем Роскачество планирует проверить качество продуктов питания, которые потребители заказывают онлайн», — отмечает Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.