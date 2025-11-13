Разделы

Итоги «11.11» на «Яндекс Маркете»

Одна из крупнейших распродаж года «11.11» прошла на «Яндекс Маркете» с 8 по 11 ноября и оказалась масштабнее, чем в 2024 г. Пик продаж пришелся на 11 ноября: оборот вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным днем 2024 г. и почти втрое превысил средний дневной уровень продаж за ноябрь 2025 г. В этот день по сравнению с аналогичным периодом в прошлом наибольший прирост показали мебель, автотовары, бытовая техника, одежда и обувь. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Мебель — оборот вырос в 2,1 раза. Покупатели чаще всего выбирали столы, стулья, шкафы, тумбы, комоды и мягкую мебель.

Автотовары — в 1,9 раза больше продаж. Перед зимой россияне активно покупали шины, диски и автомагнитолы.

Бытовая техника — рост в 1,8 раза. Спрос был на технику для уборки, ухода за одеждой, а также на холодильники, морозильники и винные шкафы.

Одежда и обувь — продажи увеличились в 1,6 раза. Лидеры спроса: куртки, пуховики, ботинки, джемперы, толстовки и кардиганы.

С 8 по 11 ноября также выросли запросы в ИИ-агента «Маркета» — в три раза по сравнению с 4-7 ноября. Чаще всего покупатели задавали вопросы про электронику, товары для дома, одежду, бытовую технику, а также просили подобрать товары с максимальными скидками и найти подарки к Новому году для близких — родителей, друзей и своих вторых половинок.

