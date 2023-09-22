«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных заключил соглашение о сотрудничестве с проректором по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрием Пашиным. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Согласно документу, «СКБ Контур» и КФУ будут сотрудничать в сфере модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий. Кроме этого, стороны договорились о реализации проектов и программ в области цифровых технологий.

В рамках соглашения университет и компания также запланировали обмен опытом. Предполагается проведение совместных конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, посвященных ИТ.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «У Казанского федерального университета есть несколько направлений в сфере ИТ. Вуз готовит продвинутых и конкурентоспособных специалистов. Убежден, что взаимный обмен опытом и сотрудничество в сфере цифровых технологий позитивно скажется на модернизации обучающего процесса. И будет способствовать укреплению рынка сильных ИТ-кадров в регионе».

Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета: «События последнего времени, связанные с нарушением договорных обязательств со стороны зарубежных компаний-владельцев цифровых сервисов и платформ, заставили нас перейти к реализации новой политики в вопросе формирования цифровой экосистемы университета. Прежде всего — это снижение рисков, связанных с монополизацией поставщиков сервисов. Подписание данного соглашения направлено на достижение этой цели».

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