«МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Казанский федеральный университет (КФУ) заключили соглашение о внедрении безопасного корпоративного мессенджера Squadus. В рамках соглашения университету передано 1 тыс. лицензий для организации внутренних коммуникаций среди преподавательского состава. Техническую реализацию проекта, включая развертывание и настройку платформы, обеспечил партнер «МойОфис», компания «Перемена» (Воронеж).

Ключевой целью проекта стал поиск единой, безопасной и отечественной платформы для коммуникаций, которая соответствует стандартам информационной безопасности и принципам цифрового суверенитета. Выбор КФУ остановился на решении Squadus, поскольку продукт объединяет в себе защищенные чаты, инструменты для совместной работы и безопасное файловое хранилище, а также состоит в Едином реестре российского ПО. Проект был реализован в формате инсталляции, по итогам которой было принято решение о дальнейшем использовании Squadus.

В рамках проекта специалисты компании «Перемена» выполнили полный цикл работ по инсталляции и настройке Squadus. Преподаватели КФУ получили полнофункциональные учетные записи, а студенты смогут подключаться к коммуникациям в качестве гостей, что делает взаимодействие в учебном процессе максимально гибким и безопасным.

«Мы целенаправленно искали решение, которое не только соответствует требованиям по использованию отечественного ПО, но и гибко адаптируется под нужды университета. Модель лицензирования Squadus, где 1 тыс. преподавателей получают полноценный доступ, а студенты могут подключаться как гости, идеально встроилась в наши процессы. Теперь мы можем выстраивать безопасное и эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса в одном пространстве», — отметил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

«Проект в КФУ наглядно показал, как гибкая архитектура Squadus позволяет адаптировать платформу под требования образовательного процесса. Мы предоставили университету не просто мессенджер, а защищенную среду для коммуникаций и совместной работы — с редактированием документов прямо в чате, структурированием обсуждений по тредам и папкам, а также с гибким гостевым доступом. При этом конфигурация была развернута без входящего в состав решения модуля ВКС, что доказывает возможность точечного выбора функциональности под конкретные задачи заказчика», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

