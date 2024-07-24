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Новые ноутбуки Maibenben S14A, X15A и X16A поступили в продажу

Компания diHouse представила на российском рынке новые ноутбуки Maibenben: модель Maibenben S14A новой серии Smart для работы или учебы и игровые модели Maibenben X15А и Maibenben X16А.

Maibenben S14A — легкий, стильный и надежный ноутбук новой серии Smart, обладающий всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Модель оснащена процессором AMD Ryzen 5 Pro 4650U/AMD Ryzen 5 4600U, обладающим высокой производительностью благодаря 6 ядрам, 12 потокам и высокой базовой частоте. Двухканальная оперативная память DDR4 с двумя слотами памяти SODIMM и слотом для SSD справится с загрузкой большого количества приложений и обеспечит бесперебойную работу всех процессов. При желании у пользователя есть возможность увеличить RAM или SSD без потери гарантии от производителя.

Модель оснащена антибликовым 14-дюймовым экраном Full HD c IPS-матрицей. Встроенная камера высокого разрешения с защитной шторкой, двумя динамиками и микрофоном делает гаджет идеальным решением для удаленной работы или учебы. Удобная раскладка клавиатуры вмещает все самое необходимое и упрощает работу с устройством.

Благодаря легкому весу — всего 1,45 кг — и толщине 20 мм ноутбук поместится в сумку или рюкзак практически любого размера: устройство можно брать с собой в дорогу, командировки, путешествия. Гаджет оснащен всеми необходимыми разъемами для комфортной работы. Интерфейсы HDMI и Type-C позволяют создать широкоформатное пространство для работы с отображением приложений на нескольких экранах.

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Ориентировочная розничная цена ноутбука Maibenben S14A составляет 36890 руб.

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Игровые новинки Maibenben X15А и X16А отличаются высокой энергоэффективностью и производительностью благодаря новому процессору Intel Core i7-13620H 13 поколения. Кроме того, данные модели имеют обновленный дизайн по сравнению с предыдущей серией. Мощная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 (модель X15А) и Nvidia GeForce RTX 4060 (модель X16А) справится с загрузкой требовательных приложений и обеспечит бесперебойный игровой процесс. Специальное антибликовое покрытие и отсутствие мерцание защитит зрение пользователя по время длительного пребывания перед экраном.

Компания Maibenben занимается производством ноутбуков с 2013 г. Компания обладает широкой развитой сетью сервисных центров в России.

Ориентировочная розничная цена ноутбуков Maibenben X15А и X16А составляет 114990 и 133990 руб. соответственно.

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