Maibenben представляет новый игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16F

Международная технологическая компания Maibenben представляет игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16F. Устройство разработано на базе видеокарты GeForce RTX 5070 Ti и процессора AMD Ryzen 9 8940HX. Новинка рассчитана на ресурсоёмкие игры и профессиональные программы для дизайна, видеомонтажа, 3D-моделирования и другие приложения, требующие высокой производительности. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Внешний вид

Maibenben X16F представлен в сером корпусе размером 356х253х21 мм. Верхняя часть ноутбука выполнена из авиационного алюминиевого сплава, остальные стороны корпуса изготовлены из высокопрочного композитного пластика. Такое сочетание повышает ударостойкость ноутбука и обеспечивает вес около 2,3 кг.

Устройство оснащено полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и RGB-подсветкой. Навигационные клавиши вынесены в отдельный блок, что упрощает рабочий процесс.

Дисплей

Ноутбук оснащён 16-дюймовым IPS 2,5K дисплеем с частотой обновления 300 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и максимальной яркостью 500 нит. Соотношение сторон 16:10 увеличивает вертикальное рабочее пространство, что удобно для работы с контентом.

Производительность

Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti разработана на архитектуре Nvidia Blackwell и оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7. Она обеспечивает высокую производительность и поддерживает игровые технологии DLSS 4 c Multi Frame Generation и Reflex 2 c Frame Warp, а для профессионалов и создателей контента открывает доступ к творческой платформе Nvidia Studio.

16-ядерный флагманский процессор Ryzen 9 8940HX разработан на архитектуре Zen 4 и работает на частотах от 2,4 ГГц до 5,3 ГГц, его максимальный TDP составляет 115 Вт. Он предназначен для выполнения самых ресурсоёмких задач: запуска игр на высоких настройках и работы с требовательным профессиональным ПО.

В базовой конфигурации ноутбук оснащён 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ. Для хранения данных установлен SSD объёмом 1 ТБ, поддерживается расширение до 4 ТБ.

Аккумулятор и зарядка

В устройстве установлен аккумулятор объёмом 5200 мАч / 80 Втч, который поддерживает быструю зарядку. В комплекте идёт уменьшенный блок питания (относительно стандартного) мощностью 280 Вт. Для удобства передвижений предусмотрена зарядка через разъём Type-C мощностью до 140 Вт.

Интерфейсы

Для комфортной работы устройство оснащено необходимыми интерфейсами как для геймеров, так и профессионалов.

Правая сторона: 2 × USB-A (3.2 Gen1, 5 Гбит/с), 1 × Kensington Lock. Левая сторона: 1 × RJ-45, 1 × USB-C (3.2 Gen 2, 10 Гбит/с) + DP1.4 + PD 100 Вт, 1 × USB-A (3.2 Gen1, 5 Гбит/с), 1 × Mini Jack 3.5 мм. Задняя сторона: 1 × HDMI 2.1, 1 × Mini DP 2.1, 1 × DC 5.5 мм, 1 × USB-C (3.2 Gen 2, 10 Гбит/с) + DP1.4 + PD 100 Вт).

Другие особенности

Слева от клавиши включения расположена клавиша переключения режимов, регулирующая энергопотребление CPU, GPU и всей системы охлаждения.

На веб-камеру установлена шторка с физическим переключателем для дополнительной защиты конфиденциальности.

На тачпад нанесено стекловидное покрытие, которое обеспечивает точное и плавное управление.

Старт продаж

Maibenben X16F доступен для покупки по рекомендованной цене от 189 990 руб.