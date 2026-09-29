Maibenben представляет новый игровой ноутбук X-Treme X17F

Международная технологическая компания Maibenben представляет игровой ноутбук X-Treme X17F. Отличительными особенностями модели стали 17,3-дюймовый экран и киберспортивный дизайн с яркими оранжевыми акцентами. Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях разного уровня производительности: от начального до оптимального, в соответствии с обновленной классификацией игровых моделей серии X-Treme. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Обновление классификации игровых моделей

Ранее игровые модели делились на две подсерии в зависимости от установленной видеокарты: Typhoon (RTX XX50–XX70) и Tsunami (RTX XX70 Ti–XX80). Теперь вводится новая классификация, более точно отражающая уровень производительности устройства: подсерия Typhoon сужается до начального уровня, а часть ее прежнего диапазона выделяется в отдельную подсерию Tornado. Подсерия Tsunami остается неизменной.

В итоге деление будет следующим: Typhoon — модели начального уровня, видеокарты RTX XX50; Tornado — модели с оптимальной производительностью для большинства задач, видеокарты RTX XX60– XX70; Tsunami — модели с высокой производительностью для требовательных игр и профессиональных программ, видеокарты RTX XX70 Ti–XX80.

Так как подсерия определяется установленной видеокартой, разные конфигурации одной модели могут относиться к разным подсериям. Maibenben X17F в зависимости от установленной видеокарты будет выпускаться как в подсерии Typhoon, так и в подсерии Tornado.

Новая классификация будет введена в 2027 гу. Модели, произведенные в 2026 г., будут поставляться под старыми названиями.

Внешний вид

Модель выполнена в сером пластиковом корпусе с алюминиевой крышкой. Выраженный киберспортивный дизайн придают острые линии, яркие оранжевые акценты и оранжевая задняя панель, на которую вынесены вентиляционные отверстия и разъемы для подключения периферии.

Габариты устройства составляют 395,2х261,1х22,15 мм в передней части и 395,2х261,1х25,5 мм в задней. Вес ноутбука — 2,6–2,7 кг в зависимости от конфигурации.

Производительность

Maibenben X17F представлен в нескольких конфигурациях в разных ценовых сегментах, соответствующих потребностям самой широкой аудитории. Сейчас для покупки доступны:

X-Treme Typhoon X17F. В конфигурации установлен шестиядерный процессор AMD Ryzen 7 7445H, его максимальная тактовая частота составляет 4,7 ГГц. За графические вычисления отвечает видеокарта GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, ее максимальная мощность составляет 95 Вт (80 Вт базовых + 15 Вт умного авторазгона Dynamic Boost). Конфигурация оснащена 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (1×16) и 1 ТБ SSD.

X-Treme Tornado X17F. В конфигурации установлен шестнадцатиядерный процессор AMD Ryzen 9 8940HX, его максимальная тактовая частота составляет 5,3 ГГц. За графические вычисления отвечает видеокарта GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, ее максимальная мощность составляет 115 Вт (100 Вт базовых+ 15 Вт Dynamic Boost). Доступны опции с 16/24 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ/1 ТБ SSD.

Все конфигурации поддерживают расширение оперативной памяти до 32 ГБ (16 ГБ×2 или 32 ГБ×1) и SSD до 4 ТБ. Самостоятельное расширение объема памяти не влияет на гарантию производителя.

Дисплей

Все конфигурации Maibenben X17F получили 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1080. Максимальная яркость дисплея составляет 250 кд/м², частота обновления — 144 Гц, цветовой охват — 45% NTSC.

Клавиатура

Модель оснащена полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и однозонной RGB-подсветкой: по умолчанию включена оранжевая подсветка, дополняющая акцентный цвет корпуса. Клавиши управления движением и навигационные клавиши прозрачные. Ход клавиш составляет 1,8 мм.

Над клавиатурой расположены кнопка включения и кнопка переключения режима производительности. Под клавиатурой находится тачпад со стекловидным покрытием.

Система охлаждения

Для поддержания оптимальной рабочей температуры устройства в каждой конфигурации установлена система охлаждения из двух вентиляторов и четырех теплоотводящих трубок. Вместо обычной термопасты используется термопаста с фазовым переходом, которая дольше сохраняет свои свойства. Вентиляционные отверстия увеличены, что улучшает циркуляцию воздуха. Совокупность этих решений обеспечивает эффективный отвод тепла от компонентов и предотвращает снижение производительности.

Аккумулятор и зарядка

В модель X-Treme Typhoon X17F (RTX 3050) установлен аккумулятор объемом 5200 мАч/60 Вт·ч, в комплекте идет компактный адаптер питания 180 Вт.

В модель X-Treme Tornado X17F (RTX 5060) установлен аккумулятор объемом 5200 мАч/80 Вт·ч, в комплекте идет компактный адаптер питания 210 Вт. Также предусмотрена зарядка через разъемы Type-C мощностью до 100 Вт.

Старт продаж

X-Treme Typhoon X17F (RTX 3050) доступен для покупки по рекомендованной цене от 121 990 руб.

X-Treme Tornado X17F (RTX 5060) доступен для покупки по рекомендованной цене от 160 500 руб.

Также до конца 2026 г. в продаже появятся следующие конфигурации: