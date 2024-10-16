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Maibenben представляет игровой ноутбук X17A на российском рынке

Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, представляет свой новый игровой ноутбук X17A на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Maibenben X17A оснащен видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Поддержка технологий трассировки лучей RTX и апскейлинга за счет искусственного интеллекта обеспечивают высокий уровень графики и производительности в популярных играх. MUX Switch позволяет ноутбуку переключаться между встроенной и дискретной графикой, повышая производительность в требовательных проектах и сохраняя высокий уровень автономности в базовых задачах. За охлаждение ноутбука отвечает система из двух вентиляторов с пятью тепловыми трубками.

maibenben_x17a_1_1.jpg
Maibenben
Maibenben X17A

Процессор AMD Ryzen™ 5 6600H с шестью ядрами и 12 потоками обеспечивает плавную работу в многозадачных режимах. Maibenben X17A оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5 тактовой частотой 4800 МГц с возможностью расширения до 64 ГБ. Также возможно расширение постоянной памяти до 4 ТБ за счет использования свободных слотов M.2 PCIe 2280.

17,3-дюймовый экран с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавность изображения. Яркость экрана – 300 нит.

Maibenben X17A оснащен 720p веб-камерой и встроенным микрофоном, что позволяет использовать его для видеоконференций и простых звонков. Два динамика мощностью 2 Вт позволяют участвовать в звонках без необходимости в подключении дополнительного оборудования.

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Импортонезависимость

Наличие всех необходимых портов, таких как USB3.2, HDMI, Mini DP и аудиоразъемы, позволяет подключать всю необходимую периферию без использования переходников. Основные разъемы, такие как зарядка, HDMI, Ethernet и USB-C расположены сзади, чтобы провода не отвлекали пользователя от игры или работы за ноутбуком.

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Параметры Maibenben X17A

Maibenben X17A уже доступен эксклюзивно в DNS по цене 83 499 руб. Сейчас эту модель можно приобрести со скидкой за 74 999 руб.

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