DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и производитель ноутбуков из Китая MAIBENBEN, подписавшие дистрибьюторское соглашение в августе 2022 г., выводят на российский рынок целую россыпь новых моделей ноутбуков – офисные M547, M565 и P615, а также игровые X525, X558, X727 и Х757. Компания пришла на российский рынок в 2019 г. Сейчас настало время следующего этапа в развитии, чему свидетельствуют представляемые новинки, призванные помочь производителю закрепиться на российском рынке. Бренд предлагает ноутбуки, которые подойдут для решения любой задачи и запросов даже самых требовательных пользователей.

MAIBENBEN М547 – ноутбук в большей степени для массовой аудитории, которой требуется доступная по цене модель с техническими характеристиками, позволяющими без проблем работать в любой обстановке.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором AMD Ryzen 7 и накопителем SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется в серебристом корпусе, физические габариты составляют 362,1х247,1х19,9 мм при весе 1,75 кг. В продаже модель М547 идет только с предустановленной ОС Linux.

На российском рынке MAIBENBEN M547 ожидается в декабре 2022 г. по ориентировочной розничной цене от 43 990 руб. и выше в зависимости от конфигурации.

MAIBENBEN М547

MAIBENBEN М565 – ноутбук с достойным соотношением цена/качество. Основные особенности – цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, возможность открыть крышку одной рукой и раскрытие на 180 градусов, стекло Corning Gorilla, 15,6-дюймовый 10-точечный емкостной сенсорный IPS-экран.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7, SSD накопителем емкостью 512 ГБ, а батарея позволяет автономно работать до 16 часов с различными рабочими приложениями в экономичном режиме. Весьма полезной может оказаться функция быстрой зарядки, когда за один час можно зарядить до 50% от емкости батареи. Физические габариты новинки составляют 355х230х15 мм при весе 1,65 кг.

На российский рынок MAIBENBEN M565 поставляется с предустановленной OC Windows 10, а в продаже ноутбук ожидается в декабре 2022 г. по ориентировочной розничной цене от 66 990 руб. В начале 2023 г. для заказа будет доступна модель с процессором Intel Core i5 по ориентировочной розничной цене от 52 990 руб, поставляемая без предустановленной ОС.

MAIBENBEN P615 – ноутбук средней ценовой категории, который может похвастаться корпусом из алюминиевого сплава, большим 16-дюймовым QHD-экраном с разрешением 2560х1600 точек и батареей 70 Втч, дающей возможность автономной работы до 14 часов.

Новинка поставляется в комплектации с процессором Intel Core i5, SSD накопителем 256 или 512 ГБ в зависимости от модели и с предустановленной ОС Linux. Вес Р615 составляет 1,5 кг при физических габаритах 355x246.5x17.8 мм.

На российском рынке MAIBENBEN P615 ожидается в декабре 2022 г. по ориентировочной розничной цене от 57 990 руб.

Новинки серии Х предназначены для геймерской аудитории, которая желает получить ноутбук с достаточными для игр характеристиками, при этом не за огромные деньги.

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MAIBENBEN X525 и Х558 являются моделями с 15,6-дюймовым FHD-экраном. Х525 оснащен встроенной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 и процессором Intel Core i5, а модель Х558 уже RTX 3060 и процессором AMD Ryzen 7.

MAIBENBEN X727 и Х757 – ноутбуки с 17,3-дюймовым QHD-экраном. Обе модели оснащены встроенной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070, но построены на разных процессорах: Х727 на базе Intel Core i7 12 поколения, а модель Х757 на базе AMD Ryzen 7.

Геймерские новинки MAIBENBEN серии Х ожидаются на российском рынке в конце 2022 г. и начале 2023 г. по следующим ориентировочным розничным ценам: Х525 – от 75 990 руб., Х558 – от 105 990 руб., а Х727 и Х757 – от 124 990 руб. и выше в зависимости от конфигурации.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий.

Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

MAIBENBEN — производитель ноутбуков для учебы, офисной работы и игр. Компания была основана в 2013 г. в Китае. Ноутбуки MAIBENBEN продаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы.