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OCS начинает сотрудничество с Maibenben

OCS Distribution расширяет направление персональных систем и начинает сотрудничество с компанией Maibenben, китайским производителем компьютерной техники и электроники. В рамках нового партнёрства портфель OCS пополнят высокопроизводительные ноутбуки, предназначенные как для бизнеса и работы с ресурсоёмкими программами, так и для учёбы, игр и повседневного использования.

Maibenben — быстроразвивающаяся компания из Китая, основанная в 2013 г. Вендор постоянно расширяет предлагаемые категории продуктов: в последнее время потребителям были представлены телевизоры, ноутбуки, мониторы, мини-ПК и аудиорешения. На сегодняшний день компания Maibenben активно развивается в России — имеет более 200 сервисных центров по всей РФ и планирует дальнейшее освоение российского ИТ-рынка.

Партнёрство с Maibenben даст OCS возможность расширить предложение в сфере компьютерного оборудования и предоставить партнёрам и их заказчикам широкий выбор качественных и надёжных устройств из разных ценовых сегментов. Ноутбуки вендора в портфеле OCS заинтересуют партнёров розничного канала, системных интеграторов, корпоративных реселлеров. Продукты под брендом Maibenben применимы в сфере образовательных услуг, архитектуры, в игровой индустрии, здравоохранении и других отраслях административного и общественного назначения.

Продвижением оборудования в ИТ-канал займётся департамент персональных систем OCS. Специалисты дистрибьютора готовы оказать помощь каналу по продукции вендора, а именно запуск промо-программ, участие в партнёрских онлайн и офлайн мероприятиях, маркетинговая поддержка. Первая партия ноутбуков Maibenben ожидается к поступлению на склад OCS в ноябре текущего года.

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