На российском рынке ноутбуков переворот. Сменился лидер, топ-5 полностью перетасован

Тайвань теснит американские и китайские ноутбуки

Как стало известно CNews, в российской рознице тайваньские ноутбуки теснят китайские и американские Huawei и Apple и занимают все большую долю рынка. Это следует из отчета холдинг Fplus (ранее известного как «Марвел») по продажам ноутбуков на российском рынке за III квартала 2023 г. (отчет есть в распоряжении CNews).

Всего за девять месяцев 2023 г. в российской рознице было продано портативных компьютеров на 131,9 млрд руб. Лидером продаж стал тайваньский производитель MSI с долей 21,2% или 18,5 млрд руб. Huawei заняла второе место, выручив в России 18 млрд руб. или 18,5% от общей доли продаж ноутбуков. На третьем месте Asus с долей 18,1% (18 млрд руб.). Американская Apple спустилась на четвертую строчку с долей 12,5% или 16,5 млрд руб. и на пятом Lenovo (6,5% или 8,6 млрд руб.).

Всего за девять месяцев 2023 г. россияне купили 2,2 млн устройств. В штучном выражении также лидирует MSI 404,8 тыс. или 18,4%, затем опять идет Huawei с 314,6 тыс. (14,3%), Asus — 288,2 тыс. (13,1%), Lenovo 169,4 тыс. (7,7%) и Acer — 138,6 тыс. (6,3%).

А за аналогичный период 2022 г. в России продали ноутбуков на 132,8 млрд руб., что на 900 млн руб. больше, чем за 2023 г. Первую строчку тогда занимал американский бренд HP с долей 16,2% или 21,5 млрд руб. Asus расположился на втором месте, продав компьютеров на 20,5 млрд руб. (15,4% от общей доли). Третье место занял Lenovo (18,7 млрд руб. или 14,1%). На четвертом месте Apple с долей 13,5% или 17,9 млрд руб., а пятую строчку занял Acer (14,2 млрд руб. или 10,7%).

Продажи ноутбуков на российском рынке в 2023 г.

Место в 2023 г. Компания Доля в 2023 г. Доля в 2022 г. 1 MSI 21,2% или 18,5 млрд руб. - 2 Huawei 18,5% или 18 млрд руб. - 3 Asus 18,1% или 18 млрд руб. 15,4% или 20,5 млрд руб. 4 Apple 12,5% или 16,5 млрд руб. 13,5% или 17,9 млрд руб. 5 Lenovo 6,5% или 8,6 млрд руб. 14,1% или 18,7 млрд руб.

Источник: Fplus

Всего за девять месяцев 2022 г. жители России приобрели 2,1 млн портативных компьютеров. В 2022 г. в штучном выражении рейтинг возглавляла также американская HP (411,6 тыс. или 19,6%). Затем Lenovo — 325,5 тыс. (15,5%), Asus — 321,3 тыс. (15,3%), Acer — 277,2 тыс. (13,2%) и на последнем месте Huawei — 186,9 тыс. (8,9%).

Китай захватывает рынок

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» сообщил CNews, что на российском рынке скорректировался топ наиболее популярных производителей, а доля китайских брендов в штучных продажах на рынке достигла 40%. Лидером по штучным продажам стал бренд MSI, что соответствует приведенной статистике Fplus.

В 2023 г. наблюдается постепенное восстановление покупательской активности в ноутбуках, а пик пришелся на III квартал 2023 г., рассказал CNews представитель «М.Видео-Эльдорадо». «В этом квартале продажи в наших сетях оказались более чем на 20% выше показателей 2022 года», — продолжил он. — Каждый шестой проданный у нас ноутбук оказался игровым».

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Продажи ноутбуков на российском рынке в 2022 г.

Место в 2022 г. Компания Доля в 2023 г. Доля в 2022 г. 1 HP - 16,2% или 21,5 млрд руб. 2 Asus 18,1% или 18 млрд руб. 15,4% или 20,5 млрд руб. 3 Lenovo 6,5% или 8,6 млрд руб. 14,1% или 18,7 млрд руб. 4 Apple 12,5% или 16,5 млрд руб. 13,5% или 17,9 млрд руб. 5 Acer - 10,7% или 14,2 млрд руб.

Источник: Fplus

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», штучные продажи ноутбуков в целом на российском рынке за девять месяцев прибавили порядка 5% относительно прошлого года и составили 2,4 млн устройств. Только в июле-сентябре 2023 г. россияне приобрели примерно 900 тыс. ноутбуков, что составляет около 40% от годового объема продаж в 2023 г. и превышает показатели июля-сентября 2022 г. более чем на 20%, отмечают в компании. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в денежном выражении продажи за девять месяцев оказались сопоставимы с результатами января-сентября прошлого года и составили примерно 140 млрд руб.

Как рассказали CNews в diHouse, сейчас лидером российского рынка ноутбуков является компания ASUS. Она увеличила свою долю на рынке с начала 2023 г. в два раза. А один из прошлых лидеров НР, наоборот, стремительно теряет долю, отмечают в diHouse. По данным компании, некоторые новые бренды, в частности, Maibenben, показывают рост продаж, шаг за шагом утверждаясь на новом для себя российском рынке.

Как шли дела ранее

Как ранее сообщал CNews, за первые пять месяцев 2023 г. продажи ноутбуков на российском рынке упали на 11,5% в натуральном выражении в 2023 г. по сравнению с 2022 г., а падение в деньгах и вовсе достигло 25%. Хуже всего дела обстояли с января по май 2023 г. с продажами ноутбуков Acer, Asus, Dell и HP из-за того что эти компании официально приостановили деятельность на территории России.

Ситуация на российском рынке ноутбуков меняется в том числе потому, что из России ушли многие вендоры, а на их место пришли азиатские предприниматели.