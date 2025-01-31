Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50

Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, объявляет о планах по запуску в России новых игровых ноутбуков, оснащенных передовыми графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 серии. X16E поступит на российский рынок в первой половине 2025 г., а X15B появится в продаже во втором полугодии 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Новейшие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 для ноутбуков созданы на базе архитектуры Blackwell. Среди их инноваций: четвёртое поколение RT-ядер для реалистичной трассировки лучей; Tensor-ядра пятого поколения, обеспечивающие работу технологий искусственного интеллекта, таких как DLSS 4, которая генерирует дополнительные кадры и увеличивает производительность до восьми раз; энергоэффективность Nvidia Max-Q, продлевающая время автономной работы на 40%.

Также технология Nvidia Reflex 2 с функцией Frame Warp снижает задержку до 75%, что важно для профессиональных геймеров.

Флагманская модель Maibenben X16E предлагает: процессор AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами и частотой до 5,4 ГГц; графику Nvidia GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7, поддержкой трассировки лучей и искусственного интеллекта; экран с разрешением QHD (2560×1600 пикселей), частотой 300 Гц и яркостью 500 нит; внешний блок водяного охлаждения для стабильной работы на максимальной мощности.

Обновленный Maibenben X15B представляет собой усовершенствованную версию популярной модели: процессор AMD Ryzen 200 серии и графика Nvidia GeForce RTX 5060; дисплей с разрешением QHD+ и частотой 240 Гц; алюминиевый корпус с углом раскрытия экрана на 178°; 16 ГБ быстрой оперативной памяти с возможностью расширения.

Предварительные конфигурации и цены новых моделей будут объявлены ближе к старту продаж.