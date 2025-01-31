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Nvidia Max-Q



31.01.2025 Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 1
11.01.2019 Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Nvidia Max-Q и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12202 1
AMD - Advanced Micro Devices 4233 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2551 1
Nvidia Corp 3497 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6052 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2792 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 961 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17087 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1791 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 332 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 507 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6045 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3732 1
Google Chrome - браузер 1565 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Nvidia G-Sync 149 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 287 1
Acer Predator 206 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Google Android 14016 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 21 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Acer CoolBoost 20 1
Acer AeroBlade 3D 28 1
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 27 1
Acer Ezel Aero Hinge 12 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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