Cloud4Y предоставил Maibenben виртуальные рабочие столы

Официальный онлайн-магазин электроники Maibenben воспользовался услугой виртуальных рабочих столов Cloud4Y, чтобы сотрудники компании из Китая и из России могли работать с общими файлами и программами и взаимодействовать друг с другом. Об этом CNews сообщил представитель российского облачного провайдера.

Maibenben — китайская корпорация, производитель периферийных устройств и ноутбуков для учебы, офисной работы и игр. Основана в 2013 г. Продукция компании продаётся в России, странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Для каждой страны требуется открывать своё локальное подразделение, чтобы добиться хороших продаж и эффективнее взаимодействовать с потребителями. В России такое тоже есть, но эффективность взаимодействия коллег из двух стран казалась компании недостаточной. Чтобы унифицировать среду общения и снять лишние барьеры, в Maibenben приняли решение перейти на виртуальные рабочие столы.

Услуга «Виртуальный рабочий стол» от Cloud4Y предлагает создание сервера удаленных рабочих столов в облаке с предустановленными программами по технологическим моделям VDI и «Терминальный сервер».

Технология VDI позволяет разворачивать виртуальные рабочие места пользователей, функционально идентичные рабочим станциям – классической архитектуре ПК. Терминальный сервер — ещё более доступное и быстрое решение. Виртуальное рабочее место стандартизировано, не требует администрирования и настроек, работает сразу и с любого устройства. Оно круглосуточно доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука, мобильного или любого другого устройства.

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После недолгого тестирования представители Maibenben заключили контракт на оказание облачных услуг по модели IaaS , а также перевели сотрудников на виртуальные рабочие столы Cloud4Y. Теперь производителю китайской электроники не нужно тратить время на обновление и обслуживание ИТ-инфраструктуры, а также решать вопросы совместимости устройств в России и Китае — все рабочие столы в облаке обладают одинаковыми характеристиками и предустановленным ПО, хотя при необходимости любое устройство можно настроить под нужды конкретного пользователя.