России начались продажи новых планшетов Acer Iconia

На российском рынке начались продажи сразу трех планшетов Acer — Iconia X12, Iconia V12 и Iconia A8 с качественными экранами, лаконичным дизайном и практичным набором характеристик. Новинки охватывают широкий спектр задач: от профессионального использования и учёбы до просмотра контента и общения в социальных сетях. Каждая модель предлагает свой баланс между габаритами, мощностью, автономностью и функциональностью.

Acer Iconia X12 получил строгий и современный дизайн: тонкие рамки, плоские грани и цельный корпус из лёгкого алюминиевого сплава. Вес планшета — всего 500 г, поэтому его удобно держать в руках как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Визуально устройство выглядит аккуратно и минималистично, а плавные переходы между металлом и стеклом подчёркивают премиальный уровень исполнения.

Главная фишка модели — большой 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 16:10. Дисплей выдает насыщенные цвета, глубокий чёрный и хорошую детализацию. Планшет подходит для фильмов, презентаций, работы с документами и даже цифрового рисования.

За производительность отвечает быстрый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, а также разъемом для карт microSD. Планшет спокойно тянет многозадачность, браузер с большим количеством вкладок и воспроизведение любого контента. Дополняют картину аккумулятор на 8000 мА·ч, обеспечивающий время автономной работы до 16 часов. Среди прочих особенностей: четыре динамика, камера на 13 Мп, фронтальная камера на 5 Мп для видеосвязи и Android 15 из коробки.

Acer Iconia X12 — рабочий инструмент для тех, кто сочетает работу и развлечения. Он подходит для дистанционной работы, просмотра фильмов и стримов, редактирования документов и презентаций, онлайн-конференций, художественного и креативного контента.

Acer Iconia V12 получил тонкий корпус из алюминиевого сплава с матовой задней панелью, которая меньше собирает отпечатки и приятнее ощущается в руках. Дизайн выполнен в строгом и универсальном стиле без лишних деталей.

Лицевую панель занимает 11,97-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000x1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Матрица обеспечивает естественную цветопередачу и широкие углы обзора, а повышенная герцовка делает прокрутку интерфейса и веб-страниц заметно более плавной. Такой формат экрана удобен для чтения, просмотра видео и работы с документами.

За производительность отвечает современный восьмиядерный чип MediaTek Helio G99 в связке с 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 и разъемом для карт microSD. Планшет уверенно справляется с браузером, офисными приложениями и мультимедийными задачами. Дополняют устройство аккумулятор на 8000 мА·ч, который обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. Также планшет получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порт USB-C, камеры на 8 Мп и 5 Мп, стереодинамики и классический разъём для наушников 3,5 мм.

Acer Iconia V12 — универсальный вариант для студентов, офисных пользователей и тех, кто ищет планшет для работы с документами, веб-конференций, онлайн-обучения и мультимедиа. В нём выдержан оптимальный баланс между большим экраном, мощностью и автономностью, которых хватает для повседневной работы и отдыха.

Acer Iconia A8 — компактный планшет с цельнометаллическим корпусом. Благодаря небольшим габаритам им удобно пользоваться даже одной рукой, поэтому модель отлично подходит для чтения, ответа на письма и других повседневных задач на ходу. При этом он спокойно помещается в карман куртки, поэтому отдельный рюкзак ради него носить не придётся.

Планшет предлагает 8,68-дюймовый IPS-экран с разрешением 1340x800 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц. Панель обеспечивает нормальную четкость и приятную цветопередачу для своего сегмента, поэтому устройство комфортно использовать для просмотра видео, общения в соцсетях, чтения и веб-серфинга.

Внутри установлен процессор Allwinner A537 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ (разъем для microSD карт также присутствует). Этого хватает для стабильной работы интерфейса, мессенджеров, браузера и лёгких игр. Дополняют устройство аккумулятор на 6000 мА·ч, обеспечивающий автономность до 10 часов, а также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, камеры на 8 Мп и 5 Мп, порт USB-C и стандартный 3,5-мм разъём для наушников.

Acer Iconia A8 — выбор для тех, кому нужен компактный планшет для повседневного использования: чтение новостей, просмотр видео, использование мессенджеров и социальных сетей, онлайн-обучение и базовые развлекательные задачи.

Новинки уже можно купить по следующим ценам: Acer Iconia A8 — от 11999 руб.; Acer Iconia V12 — от 19899 руб.; Acer Iconia X12 — от 25799 руб.

