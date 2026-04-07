Infinix представляет XPAD 30E: новый стандарт производительности и комфорта

Международная технологическая компания Infinix официально представляет новый планшет XPAD 30E. Устройство оснащено 11-дюймовым FHD+ дисплеем с пиковой яркостью 440 нит и функцией защиты зрения, а также емким аккумулятором на 7200 мАч, обеспечивающим длительную автономную работу. Поддержка SIM-карты и карты памяти расширяет возможности подключения и хранения данных. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Дисплей XPAD 30E обеспечивает четкую и плавную картинку с частотой обновления 60 Гц, создавая эффект полного погружения при просмотре контента. Сертификация ТЮФ Рейнланд по стандарту о низком излучении синего света гарантирует фильтрацию до 70% вредного сияния, что существенно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Устройство работает на ОС Android 15, а мощная производительность обеспечивается современным процессором MediaTek Helio G80 с 8 ядрами (2х2.0 ГГц Cortex-A75 и 6х1.8 ГГц Cortex-A55). Графическая подсистема Mali-G52 2EEMC2 гарантирует плавную работу игр и приложений даже в режиме многозадачности.

XPAD 30E оснащен интеллектуальным ИИ-ассистентом Folax, который помогает пользователям в повседневных задачах и обучении. Среди ключевых возможностей — конспектирование и резюмирование, краткий пересказ больших объемов текста, а также быстрый поиск информации по фотографии. Folax предоставляет быстрый доступ к данным прямо во время работы с устройством, а активировать ассистента можно голосовой командой или зажав кнопку питания.

Планшет представлен в трех стильных цветовых решениях: темно-синем, фиолетовом и зеленом. Габариты устройства составляют 257.67 × 169.22 × 7.9 мм при весе всего 498 г, что обеспечивает комфортное использование как в домашних условиях, так и в дороге. Система камер состоит из основной 8 Мп и фронтальной 5 Мп — для качественных снимков и видеозвонков. Устройство поддерживает различные режимы съемки, а возможность записи видео доступна в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Надежность и безопасность подтверждены более чем 40 тестами на прочность, включая испытания на устойчивость к температурным воздействиям, падениям и механическим нагрузкам. Система родительского контроля обеспечивает дополнительную защиту, а входящий в комплект защитный чехол из термопластичного полиуретана защищает устройство от повреждений и сохраняет его презентабельный вид.

XPAD 30E можно приобрести в магазинах DNS и у официальных партнеров Infinix на «Яндекс.Маркете», WB и Ozon.

Доступные версии и цены: 128 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ (расширяемая до 8 ГБ) – 14,9 тыс. руб.; 128 ГБ ПЗУ + 6 ГБ ОЗУ (расширяемая до 12 ГБ) – 16,9 тыс. руб.; 128 ГБ ПЗУ + 8 ГБ ОЗУ (расширяемая до 16 ГБ) – 18,9 тыс. руб.; 256 ГБ ПЗУ + 8 ГБ ОЗУ (расширяемая до 16 ГБ) – 20,9 тыс. руб.

