Digma Pro Evolution: планшет с OLED-дисплеем для творчества и дизайна

Бренд электроники Digma Pro представляет флагманский планшет c OLED-дисплеем и активным стилусом — Evolution. Устройство создано для любителей творчества, рисования и дизайна. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Сердцем планшета стал 12,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей (2,5К). Частота обновления экрана – 60 Гц. Активный стилус в комплекте открывает полный контроль над творческим процессом. Кроме того, наличие модуля 4G-LTE обеспечивает подключение к интернету в любом месте, позволяя работать без привязки к Wi-Fi-точкам.

Модель оснащена восьмиядерным процессором MTK Helio G99 (2,2 ГГц). Объем оперативной памяти – 8 ГБ, встроенное хранилище – 256 ГБ. Есть возможность увеличения памяти с помощью карт Micro SD объемом до 1 ТБ. Емкость аккумулятора - 9500 мAч.

Планшет оснащен камерами на 13 и 5 МП.

Устройство работает на актуальной операционной системе Android 15. В комплекте с устройством идет зарядка мощностью 18 Вт.

Планшет Digma Pro Evolution доступен к покупке в сети магазинов «Ситилинк» и на всех маркетплейсах. Цена начинается от 24 690 руб.