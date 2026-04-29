Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял

Xiaomi показала новый смартфон Poco C81 Pro - почти 7-дюймовый смартфон, за который просит меньше $100. Телефон выделяется не только своими выдающимися размерами и минимальной ценой, но и большим аккумулятором – 6000 мАч при том, что стандарт для не дорогих Android-смартфонов – все еще 5000 мАч.

Xiaomi по адекватной цене

Компания Xiaomi, вопреки обещаниям поднять цены на свои смартфоны, выпустила очень доступный мобильник Poco C81 Pro. В минимальной комплектации он стоит всего $99 или около 7400 руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2026 г., и это в самый разгар кризиса на рынке оперативной памяти, из-за которого дорожает почти вся техника. В цену входит АКБ емкостью 6000 мАч.

В базе у Poco C81 Pro есть 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Наличие 4 ГБ RAM означает, что на него можно установить полноценную ОС Android, а не урезанную Android Go, которая ставится на все смартфоны современные с объемом ОЗУ меньше 4 ГБ.

Xiaomi Все доступные цвета Poco C81 Pro

Также в продаже есть версии со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти – они стоят $110 (8240 руб.) и $130 (9740 руб.). Объем RAM везде одинаковый, пишет портал GSMArena – 4 ГБ. Программно объем RAM можно увеличить вплоть до 8 ГБ за счет встроенной памяти.

Много экрана и батареи

Poco C81 Pro поставляется в комплекте со встроенным аккумулятором емкостью 6000 мАч. Здесь используется кремний-углеродная батарея, которая при сопоставимых с литий-ионной габаритах имеет значительно большую емкость. Отметим, что обычно в телефоны по такой цене ставят именно литиевые АКБ емкостью в пределах 5000 мАч.

Заряжается Poco C81 Pro по интерфейсу USB-C – экономить на разъеме и ставит древний microUSB Xiaomi не стала но зато в телефоне нет быстрой зарядки – максимум 15 Вт, а это означает, что на подзарядку Poco C81 Pro с нуля потребуется несколько часов.

Xiaomi За счет своих габаритов смартфон поместится не в каждую руку

На экране Xiaomi тоже сэкономила. С одной стороны, он здесь огромный 6,9 дюйма, как у Apple iPhone 17 Pro Max, который стоит в 10 раз дороже. С другой, в Poco C81 Pro нет поддержки разрешения Full HD+ - только HD+ или в данном случае 1600х720 пикселей.

Экран в смартфоне – это стандартная матрица IPS. Несмотря на низкое разрешение частота обновления у него, напротив, высокая – до 120 Гц. Пиковая яркость – 650 нит, контрастность – 1500:1.

Пять лет – не возраст

Низкая цена смартфона Poco C81 Pro объясняется несколькими факторами, в том числе и использованием довольно старого процессора. В данном случае это Unisoc T7250, который вышел в марте 2021 г., то есть более пяти лет назад.

Xiaomi Корпус смартфона выполнен из пластика

Техпроцесс у чипа тоже старый – 12 нм. Ядер у него восемь – два производительных Cortex A75 на частоте 1,82 ГГц и шесть энергоэффективных А55 с такой же тактовой частой. Встроенная графика – Mali-G52 MP2, результат в AnTuTu 11 – 333 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 1300 баллов в многоядерном режиме.

Тип ОЗУ в Poco C81 Pro Xiaomi не раскрывает, но процессор может работать только с LPDDR4X. Зато известен стандарт встроенного накопителя – это хоть и не совсем старый ЕММС, но и в то же время не самый быстрый UFS 2.2.

Другие возможности смартфона

В смартфоне предусмотрена система из трех фронтальных камер, характеристики одной из которых Xiaomi не приводит. Спереди в каплевидном вырезе в экране расположен сенсор на 8 МП, а сзади находится 13-мегапиксельный датчик. Под ним размещена еще одна камера, и именно о ней нет никакой информации.

Xiaomi Камер может оказаться две, а не три

С завода Poco C81 Pro поставляется с прошивкой HyperOS 3, которая заменила собой оболочку MIUI. Она установлена поверх полноценной ОС Android 15.

В телефоне есть NFC-чип для бесконтактных платежей, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, отдельный вход под проводные наушники, два слота под физические SIM-карты и лоток под накопитель microSD.

Из беспроводных модулей в наличии Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 и 5 ГГЦ). Поддержка сотовых сетей 5G в этом смартфоне не заявлена, хотя некоторые конкуренты Xiaomi вот-вот перестанут выпускать мобильники без 5G-модема.

Корпус телефона пластиковый и может быть зеленым, черным или золотистым на выбор. Размеры – 171х79x8 мм, вес – 208 граммов.

Сроки появления Poco C81 Pro в России не установлены.