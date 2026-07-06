«Аврора Центр» 5.6 развивает режим киоска в ОС «Аврора» и Android

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила платформу управления корпоративными смартфонами, планшетами, ТСД и компьютерами «Аврора Центр» до версии 5.6.0. Главное в релизе — развитие режима киоска в «Аврора Центр»: он ограничивает устройство одной рабочей задачей, чтобы пользователь не имел возможности перейти в посторонние приложения и настройки.

Для устройств на ОС «Аврора» (5.2.0 и выше) режим киоска появился впервые: администратор задаёт в политике разрешённый (белый) список приложений и настраивает их автозапуск.

Для Android-устройств добавлены два сценария моно-киоска. «Веб-ресурс» открывает на устройстве одну стартовую страницу во весь экран — с ограничением переходов по белому или чёрному списку и управлением панелью навигации. «Приложение» разворачивает во весь экран одно нативное приложение и блокирует выход в интерфейс ОС — покинуть режим можно только по коду выхода.

Добавлена команда оперативного управления, которая временно выводит устройство из режима киоска и возвращает обратно. Команда доступна для устройств на ОС «Аврора» 5.2.0 и выше, а также Android 7 и выше.

Платформенные улучшения

Платформа управления «Аврора Центр» теперь способна управлять парком до двух миллионов устройств.

Расширена интеграция с корпоративными каталогами: помимо Active Directory и ALD Pro, «Аврора Центр» работает со службой каталогов Samba DC для импорта пользователей, устройств и групп, а также аутентификации администраторов.

Добавлена аутентификация и авторизация учётных записей администраторов через внешнюю систему управления доступом и ролями.

Динамические группы устройств и пользователей теперь можно редактировать прямо в интерфейсе.

Для всех поддерживаемых ОС появилась команда удалённой перезагрузки устройства.

Внешний API к «Аврора Центру» теперь расширен на подсистему «Маркет», и через него можно автоматизировать управление приложениями.

Кроме того, в расписании политик можно выбрать часовой пояс сотрудника, а давно не подключавшиеся устройства — скрыть из консоли.

Изменения для Linux-устройств

Добавлена поддержка ОС Astra Linux Special Edition 1.8.

В правила проверки файлов и установленных пакетов добавлена сверка по контрольной сумме — можно проверить целостность пакетов и файлов ОС, в том числе после обновления.

Wake-on-LAN теперь будит выключенные компьютеры в корпоративной сети не только для обновлений, но и для доставки файлов и папок, а также выполнения скриптов — задачи выполняются в нерабочее время, не мешая сотрудникам днём.

Изменения для Android-устройств

Кроме новых сценариев киоска, для Android-устройств добавлена удалённая диагностика: через оперативное управление администратор собирает с устройства логи из Logcat по работе мобильного клиента «Аврора Центр».

Добавлена поддержка ОС Android 15. «Аврора Центр» поддерживает устройства с 7 по 15 версию, включая AOSP-сборки.

Изменения для устройств на ОС «Аврора»

Кроме режима киоска, для устройств на ОС «Аврора 5.2.1» и выше добавлена ускоренная активация: устройства вводятся в эксплуатацию без учётной записи администратора, что ускоряет их массовую выдачу сотрудникам.

Новое правило управления параметрами A-GNSS повышает точность геолокации в закрытых помещениях и при слабом сигнале GPS.

Приложение «Аврора Центр» для ОС «Аврора 5.2.1» и выше переходит на MDM-профиль, что улучшит дальнейшую поддержку новых версий ОС «Аврора». При обновлении устройств на ОС «Аврора 5.2.1» и выше необходимо будет использовать специальный пакет-мигратор для перевода управления устройства со старого клиента «Аврора Центр» на новый.

«Аврора Центр» сертифицирована ФСТЭК России и является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения.

Администраторы парков устройств с помощью «Аврора Центра» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.