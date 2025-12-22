Разделы

Техника
|

В «М.видео» появились в продаже белорусские планшеты H-Tab

«М.видео» объявляет о старте продаж белорусских планшетов H-Tab, куда входят устройства для повседневных задач и защищенные гаджеты. Старт продаж планшетов H-Tab в «М.видео» стал продолжением развития сотрудничества с белорусскими производителями, которое реализуется в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного 29 мая 2025 г. между «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Линейка H-Tab разработана с учетом различных сценариев использования, оснащена актуальными версиями ОС Android, обладает IPS-экранами с высокой частотой обновления и производительными чипами. Все модели поддерживают LTE и ориентированы на использование как дома, так и вне его.

mvi1.jpg

М.видео

Базовая модель H-Tab 1 оснащена 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и построена на процессоре MediaTek Helio G99. Планшет получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В «М.видео» модель доступна по цене от 15 699 руб.

Модель H-Tab 1+ ориентирована на пользователей, которым важна повышенная четкость изображения и плавность интерфейса. Планшет оснащен дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 90 Гц, 8 Гб оперативной памяти против 6 ГБ у базовой модели. В «М.видео» стоимость H-Tab 1+ начинается от 17 599 руб.

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения
Цифровизация

Флагман линейки, H-Tab 1 Pro, получил увеличенный 11,45-дюймовый экран, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ. Планшет оснащен основной камерой на 48 МП и рассчитан на многозадачные сценарии, включая работу с графическим контентом и профессиональными приложениями. Цена модели в «М.видео» составляет от 23 699 руб.

Отдельное место в линейке занимает H-Tab 1 Shield — планшет с усиленной конструкцией и аккумулятором емкостью 15600 мАч. Модель ориентирована на длительную автономную работу и использование в поездках или полевых условиях. Устройство работает под управлением Android 15 и доступно в «М.видео» по цене от 33 899 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

«Яндекс» избавляется от суперзнаменитого сервиса с 30-летней историей. Им пользуются десятки миллионов россиян

Денис Хлебородов, CloudX: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Wildberries решил подвинуть Сбербанк и «Яндекс». Запущен сервис экспресс-доставки товаров и еды

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще