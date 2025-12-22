В «М.видео» появились в продаже белорусские планшеты H-Tab

«М.видео» объявляет о старте продаж белорусских планшетов H-Tab, куда входят устройства для повседневных задач и защищенные гаджеты. Старт продаж планшетов H-Tab в «М.видео» стал продолжением развития сотрудничества с белорусскими производителями, которое реализуется в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного 29 мая 2025 г. между «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Линейка H-Tab разработана с учетом различных сценариев использования, оснащена актуальными версиями ОС Android, обладает IPS-экранами с высокой частотой обновления и производительными чипами. Все модели поддерживают LTE и ориентированы на использование как дома, так и вне его.

Базовая модель H-Tab 1 оснащена 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и построена на процессоре MediaTek Helio G99. Планшет получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В «М.видео» модель доступна по цене от 15 699 руб.

Модель H-Tab 1+ ориентирована на пользователей, которым важна повышенная четкость изображения и плавность интерфейса. Планшет оснащен дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 90 Гц, 8 Гб оперативной памяти против 6 ГБ у базовой модели. В «М.видео» стоимость H-Tab 1+ начинается от 17 599 руб.

Флагман линейки, H-Tab 1 Pro, получил увеличенный 11,45-дюймовый экран, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ. Планшет оснащен основной камерой на 48 МП и рассчитан на многозадачные сценарии, включая работу с графическим контентом и профессиональными приложениями. Цена модели в «М.видео» составляет от 23 699 руб.

Отдельное место в линейке занимает H-Tab 1 Shield — планшет с усиленной конструкцией и аккумулятором емкостью 15600 мАч. Модель ориентирована на длительную автономную работу и использование в поездках или полевых условиях. Устройство работает под управлением Android 15 и доступно в «М.видео» по цене от 33 899 руб.