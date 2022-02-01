В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s

Vivo объявила о старте российских продаж нового смартфона vivo Y33s с 50 Мп основной камерой с автофокусом по глазам, аккумулятором на 5000 мА·ч. Устройство с быстрой зарядкой 18 Вт поступило в продажу в двух версиях с объемом памяти 128 ГБ или 64 ГБ. Новинку можно приобрести за 19990 и 17990 руб. у официальных партнёров компании и в официальном интернет-магазине vivo. Яркая модель Y33s подойдет тем, кто хочет быть в центре внимания и делиться яркими впечатлениями.

Толщина смартфона Y33s с плоской рамкой 2,5D составляет 8 мм, а ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч. Смартфон отличается лёгкостью, премиальным дизайном и отлично лежит в руке.

Камеры элегантно объединены в двухступенчатый блок. Этот простой, но эстетичный дизайн подчеркнёт стиль пользователя.

Новейшая технология нанесения двухслойного покрытия придаёт глянцевый блеск элегантному тёмному оттенку «Чёрное зеркало». Если посмотреть в это чёрное зеркало, можно открыть для себя скрытый мир света, теней, текстур и бесконечного блеска.

Нежная, рельефная антибликовая текстура оттенка «Полуденный свет» кажется матовой. Благодаря дополнительному жидкокристаллическому покрытию поверхность смартфона становится особенно гладкой, и на нём остаётся меньше отпечатков пальцев.

Дисплей FHD+ с диагональю 6,58 дюйма, изготовленный по технологии In-Cell, передаёт яркие цвета и реалистичные детали. Так, можно смотреть фильмы и играть в игры с чётким изображением и беречь зрение с помощью встроенного фильтра синего света.

Чтобы продолжать работать, когда розетки не окажется под рукой, есть три основных решения: аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, быстрая зарядка мощностью 18 Вт и vivo Energy Guardian (VEG). Быстро заряжать ёмкий аккумулятор теперь просто, эффективно управляя энергопотреблением. Функция обратной зарядки превращает смартфон в портативное зарядное устройство.

Новый сенсор 50-мегапиксельной основной камеры меняет представление о фотографии высокой чёткости. Можно без труда запечатлеть лучшие моменты жизни и получить безупречную чёткость вне зависимости от того, увеличивается ли масштаб или обрезается кадр.

Алгоритм боке был обновлён, чтобы сделать фон на фотографиях ещё естественнее. Создать художественную глубину ещё никогда не было так просто.

Мир крошечных чудес — от капли утренней росы до текстуры крыла бабочки — с чёткой фокусировкой на расстоянии всего 4 см.

Селфи получаются в высоком разрешении с помощью фронтальной камеры на 16 Мп в любое время суток благодаря алгоритму портретной съёмки.

При наступлении темноты технология шумоподавления и интеллектуальной функции подсветки для селфи освещает лицо на фоне с многочисленными деталями для получения чётких и естественных снимков.

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Режим Multi-Style Portrait для фронтальной камеры предлагает широкий выбор стилей в соответствии с настроением или одеждой. Стили Face Beauty и боке легко позволяют получить любой результат.

Алгоритм ночной съёмки работает и для основной камеры смартфона Y33s. Новейшая технология шумоподавления работает на уровне RAW и объединяет несколько кадров в один для обеспечения чистоты и чёткости. Можно воспользоваться одним из четырёх стильных фильтров для ночной съёмки, созданных профессиональными фотографами специально для vivo.

Если смартфон во время съёмки трясётся, для основной камеры автоматически включается технология электронной стабилизации изображения, обеспечивая чёткое изображение. Между тем режимы Face Beauty для видео и Smart Editing превратят необработанный видеоряд в красивые ролики, на которых запечатлены знаменательные моменты вашей жизни.

Автофокус основной камеры предназначен для стабильной фокусировки на объекте и всегда готов к съёмке, чтобы создать портретные снимки высочайшего качества.

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Когда дело доходит до съёмки качественных фотографий с контровым светом, необходимо подобрать правильный баланс. Технология Super HDR автоматически подчёркивает цвета в светлых участках и увеличивает резкость затенённых участков, чтобы конечное изображение было гармоничным в каждой точке кадра.

Смартфон с 4 ГБ оперативной памяти может похвастаться уникальной технологией объединения памяти, когда оперативная память может быть расширена ещё на 1 ГБ за счёт встроенной. Так, можно загружать любимые приложения и запускать их без задержек.

«Сердце» смартфона Y33s – восьмиядерный процессор Helio G80 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Графический процессор обеспечивает большую мощность, качество изображения и производительность, чем его предшественник, что даёт преимущество смартфону Y33s в играх. Благодаря тройному слоту можно расширить память смартфона до 1 ТБ и сохранить свои любимые песни, фильмы и фотографии.

Funtouch OS 11.1 — минималистичный и эстетичный дизайн и сенсорное управление просты и практичны, поэтому пользоваться операционной системой удобно.

Технология vivo Multi-Turbo 5.0 выводит скорость передачи данных, тактовую частоту процессора и энергосбережение на совершенно новый уровень.

Усовершенствованный режим Ultra Game Mode позволит полностью погрузиться в игру.