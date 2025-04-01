Digma и Digma Pro увеличивают гарантийный срок на телевизоры

Бренд цифровой электроники Digma и саббренд устройств Digma Pro увеличивают гарантийный срок на свои телевизоры. Расширенная гарантия на телевизоры Digma Pro составит три года, а на телевизоры Digma – два года. Обслуживание будет доступно в 200 авторизованных сервисных центрах по всей России. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Новые условия охватывают весь ассортимент телевизоров обоих брендов, которые были приобретены после 1 апреля 2025 г. В продаже по всей России доступны телевизоры с LED, QLED и OLED-экранами, поддерживающие разрешения HD Ready, Full HD и Ultra HD 4K. Устройства работают на операционных системах Android 11, YaOS, «Салют ТВ» и Google TV.

Digma Digma и Digma Pro увеличивают гарантийный срок на телевизоры

«В прошлом году мы значительно обновили продуктовый ряд, запустив в продажу много различных моделей, в том числе и телевизоры с OLED и QLED-экранами, и широкой диагональю в 75 дюймов. При этом, несмотря на технологичную начинку, они остаются вполне доступными по соотношению цены и качества. Расширение гарантии— это подтверждение того, что мы уверены в качестве своих продуктов и готовы поддерживать наших пользователей в течение длительного времени», — отметил ведущий бренд-менеджер Digma Сергей Шевелев.

Телевизоры Digma и Digma Pro доступны в сети магазинов «Ситилинк» и на крупных маркетплейсах. Цены на продукцию начинаются от 11 345 руб.