Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки

Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж четырех новых зарядных устройств GaN, разработанных специально для комфортной работы в любых условиях. Технология GaNPower+ на базе нитрида галлия позволила разработать компактные решения, сохранив и даже расширив функциональность. Каждое ЗУ оснащено сразу несколькими портами для быстрой зарядки девайсов. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Настольное ЗУ DPW10A – это универсальное решение для одновременной подзарядки нескольких устройств, причем мощности 140 Вт хватит и для ноутбуков. Новинка поддерживает современные протоколы быстрой зарядки: Power Delivery и Quick Charge 3.0. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и любая периферия – зарядное устройство быстро восполнит емкость батареи.

На корпусе DPW10A расположено сразу пять разъемов: два USB-A и три USB-C. Выходные параметры портов USB-C – 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/5A, максимум 100 Вт на порт. Разъемы USB-A поддерживают выход 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A и 20В/3A, максимальная мощность – 60 Вт на порт. Таким образом, всего один девайс способен обеспечить подключение для целого рабочего сетапа.

Мощные и компактные GaN -зарядки

Технология iPD гарантирует умное разделение мощности при зарядке сразу нескольких устройств, а удобный цифровой индикатор подскажет текущую силу тока.

Компактный дизайн устройства позволит с легкостью разместить его на рабочем столе. Габариты новинки – 82×85×33 мм, а весит DPW10A всего 463 г. Технология GaNPower+ помогает снизить тепловую нагрузку, а для дополнительной безопасности предусмотрено три уровня защиты: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Помимо новой настольной ЗУ, бренд Digma Pro также представляет три сетевых зарядки, которые благодаря своему компактному размеру и широкому функционалу подойдут как для домашнего использования, так и для поездок.

На корпусе DPW4A мощностью 45 Вт расположены один порт USB-A и один USB-C. Размеры ЗУ – 90×29×47 мм, а вес всего 89 г, так что новинка легко поместится в сумку и даже карман.

DPW6B мощностью 65 Вт предлагает три разъема: два USB-C и один USB-A. Каждый из портов USB-C поддерживает до 65 Вт, а USB-A – до 18 Вт. С корпусом 50×50×29,6 мм и весом 131 г модель также подойдет для путешествий.

У DPW10B мощностью 100 Вт имеется два порта USB-C и один USB-A. Разъемы USB-C выдают до 100 Вт, USB-A – до 60 Вт. Из-за более мощной зарядки эта модель крупнее других новинок, ее габариты составили 66×30×106 мм, а вес – 259 г. Однако форм-фактор адаптера все равно выигрывает по компактности у стандартных ЗУ аналогичной мощности.

Все новинки поддерживают протоколы Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 и PPS, обладают интеллектуальной системой iPD и тремя уровнями защиты: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Зарядные устройства Digma Pro уже доступны для заказа у партнеров.