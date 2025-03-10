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Digma Pro увеличивает гарантийный срок на устройства до двух лет

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания ноутбуков, планшетов, моноблоков и неттопов. С 1 января 2025 г срок гарантии Digma Pro увеличен до двух лет. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Новые условия гарантии будут распространяться на все модели устройств Digma Pro указанных категорий, приобретенных начиная с 1 января 2025 г. Владельцы устройств смогут воспользоваться расширенной гарантией в авторизованных сервисных центрах компании по всей России.

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«Мы понимаем, как важно для наших клиентов чувствовать уверенность в надежности техники. Увеличение гарантийного срока — это подтверждение того, что мы доверяем своим продуктам и готовы поддерживать наших пользователей на протяжении длительного времени», — сказал Андрей Монаенков, руководитель отдела закупок бренда Digma Pro.

Продукция бренда Digma Pro доступна к продаже в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах. Среди продуктов бренда: мониторы с Mini-LED и QD-OLED дисплеями, моноблоки и неттопы с процессорами Intel и AMD 10 и 12 поколений, мультимедийные планшеты на Android, а также пять линеек ноутбуков – Pactos, Fortis, Parvus, Sprint, Breve.

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