Digma Pro увеличивает гарантийный срок на ноутбуки до 2 лет

Бренд Digma Pro, производитель высокотехнологичной электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания своих ноутбуков. С первого января 2025 г. срок гарантии на все модели ноутбуков Digma Pro увеличен до двух лет. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новые условия гарантии будут распространяться на все модели ноутбуков Digma Pro, приобретенные начиная с первого января 2025 года. Владельцы устройств смогут воспользоваться расширенной гарантией в авторизованных сервисных центрах компании по всей России. Увеличение гарантийного срока — это не только дополнительная защита для потребителей, но и подтверждение высоких стандартов производства и контроля качества Digma Pro.

«Мы понимаем, как важно для наших клиентов чувствовать уверенность в надежности техники. Увеличение гарантийного срока — это подтверждение того, что мы доверяем своим продуктам и готовы поддерживать наших пользователей на протяжении длительного времени», — сказал Андрей Монаенков, руководитель отдела закупок бренда Digma Pro.

Сейчас в продуктовом портфеле бренда насчитывается пять линеек ноутбуков: Pactos, Fortis, Parvus, Sprint, Breve. Устройства оснащены современными процессорами Intel Core (10-го и 12-го поколения) и AMD Ryzen (7000-й серии). Пользователям Digma Pro также доступен самостоятельный апгрейд оперативной памяти (RAM) и жесткого диска (SSD) без потери гарантии.