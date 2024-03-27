Первая серия неттопов Digma Pro

Бренд электроники Digma Pro выводит на рынок собственную серию высокотехнологичных неттопов Minimax U1 и H1.

На выбор пользователя предлагаются варианты с процессорами Intel Core i3/i5, встроенным Wi-Fi модулем, интегрированной графикой Intel UHD Graphics или Irix Xe Graphics, объемом оперативной памяти 8/16 ГБ и SSD-накопителем на 256/512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Новинки отличаются друг от друга разным набором интерфейсов для подключения периферии. В модели Digma Pro Minimax U1 предусмотрены четыре высокоскоростных USB 3.2 gen1, один USB Type-C 3.0, интерфейсы HDMI, DisplayPort и аудиовход. Digma Pro Minimax H1 оборудован двумя высокоскоростными разъемами USB 3.2 gen1, двумя разъемами USB 2.0, двумя разъемами USB-C (1хUSB 3.2 gen1, 1хUSB 2.0) двумя портами HDMI для подключения к мониторам и телевизорам, а также аудиоразъемом для наушников или микрофона. Обе модели также оснащены дополнительным портом RJ45, который позволяет загружать данные со скоростью 1 Гбит/с.

Устройства позволяют решать все повседневные пользовательские задачи – работа с документами, таблицами и презентациями, просмотр видео, запуск игр. Неттопы имеют специальные крепления и могут быть размещены за монитором, использоваться в качестве медиастанции или системы управления видеонаблюдением.

«Компьютеры с каждым годом становятся все компактнее, поэтому размеры обычного системного блока уже не устраивают многих пользователей. Неттопы позволяют существенно сэкономить место и убрать большое количество проводов. Мы видим кратное увеличение интереса к этой категории на Российском рынке, поэтому решили предложить свой оптимальный набор современных технологий в сочетании с надежным корпусом и стильным дизайном, и, конечно, по доступным ценам», - отметил бренд-менеджер Digma Pro Сергей Шевелев.

Модель U1 уже поступила в продажу, а старт продаж H1 намечен на ближайшее время. Стоимость устройств составит от 30 990 руб.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.