Digma: новые электронные книги линейки Pro

Четыре новые модели в линейке Pro — Digma Pro Moon 6, Digma Pro Cosmic 6, Digma Pro Moon 7 и Digma Pro Moon 8 — представлены, как в цветном, так и в черно-белом варианте экранов. Об этом CNews сообщили представители Digma.

В электронной книге Digma Pro Cosmic 6 стоит 6-дюймовый экран с технологией E-Ink Kaleido 3, которая обеспечивает не только привычное чтение без бликов и усталости глаз, но и полноценную цветопередачу. Это позволяет работать с иллюстрированными статьями, журналами, комиксами, графиками и учебными материалами, сохраняя при этом главные преимущества: естественность для зрения и минимальное энергопотребление.

Модели Digma Pro Moon 6, Moon 7 и Moon 8 получили дисплеи на 6, 7 и 8 дюймов соответственно. Технология E-Ink CARTA 212 точно имитирует ощущение от чтения бумажных страниц.

Все новинки линейки Pro оснащены регулируемой подсветкой с настройкой цветовой температуры — от холодного до теплого свечения. Это позволяет адаптировать экран под время суток и уровень освещения, что особенно важно для вечернего чтения.

Устройства работают на операционной системе Android с поддержкой установки приложений через Google Play, что превращает электронную книгу в многофункциональный инструмент. Мощный процессор обеспечивает плавную работу, а встроенная память объемом 32 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ позволяет хранить тысячи книг, документов и даже аудиофайлов.

Батарей емкостью от 2200 мАч до 4000 мАч хватает на несколько недель работы в режиме чтения. Даже при активном использовании Wi-Fi и приложений устройства обеспечивают десятки часов автономной работы, что выгодно отличает его от планшетов и смартфонов.

В комплект входит фирменный защитный чехол.

Электронные книги Digma линейки Pro уже доступны для покупки в сети «Ситилинк» и на маркетплейсах по цене от 16 000 руб.