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Digma Pro увеличивает срок гарантии на мониторы до 2 лет

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил об увеличении с 1 мая 2025 г. срока гарантийного обслуживания мониторов до двух лет.

Новые условия распространяются на весь ассортимент мониторов Digma Pro, вне зависимости от модели и технических характеристик. Увеличение срока гарантии — это стремление обеспечить поддержку и ещё один шаг к формированию долгосрочных доверительных отношений с клиентами.

Для удобства владельцев техники Digma Pro работает более 200 сервисных центров по всей России. Каждый клиент может рассчитывать на профессиональное обслуживание и оперативную поддержку в любом регионе страны. Digma Pro продолжает совершенствовать сервис и заботиться о своих покупателях, делая современные технологии ещё более доступными и надёжными.

Приобрести продукцию Digma Pro можно в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах. Среди продуктов бренда доступны серии мониторов: Action, Vision и Art.

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