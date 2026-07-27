Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma

Бренд Digma расширяет линейку игровых мониторов и представляет новую модель с диагональю 34 дюйма — Overdrive 34A712Q. Новинка сочетает ультраширокий формат UWQHD, изогнутую VA-матрицу, частоту обновления 200 Гц и время отклика 1 мс. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Изогнутый экран получил разрешение UWQHD (3440х1440). Частота обновления 200 Гц в сочетании со временем отклика 1 мс обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, снижает задержки и делает игровой процесс более отзывчивым. Поддержка технологий FreeSync и G-Sync помогает устранить разрывы изображения.

Монитор Overdrive 34A712Q оснащен регулируемой по высоте HAS-подставкой, позволяющей подобрать оптимальное положение. Помимо высоты можно настроить наклон и вращение экрана.

Особое внимание уделено защите зрения пользователя. Монитор оснащен антибликовым покрытием, поддерживает технологии Flicker Free и Low Blue Light, которые помогают снизить нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий или работы за компьютером.

«Новая 34-дюймовая модель стала важным этапом развития игровой линейки Digma. Мы стремились предложить монитор с востребованными характеристиками — ультрашироким экраном, высокой частотой обновления и современными игровыми технологиями — по цене, которая остается доступной для широкой аудитории геймеров», — сказала Екатерина Субботина, директор по продукту Digma.