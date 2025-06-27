Кронштейны Digma для 45-дюймовых мониторов уже в продаже

Бренд Digma расширяет линейку аксессуаров для организации рабочего пространства и представляет две новые модели кронштейнов для мониторов — D-MM301 и D-MM302D. Эти решения сочетают в себе прочную конструкцию, возможности 3D-регулировки и современный функционал, обеспечивая безопасную установку даже для массивных, в том числе и изогнутых экранов. Об этом CNews сообщили представители Digma.

D-MM301 — кронштейн для одного монитора с диагональю от 17 до 45 дюймов. D-MM302D — модель с двумя креплениями для мониторов от 17 до 35 дюймов, с независимой настройкой каждого из них. Обе новинки оснащены механической пружинной системой, которая обеспечивает надежную фиксацию мониторов весом до 15 кг для D-MM301 и до 9 кг на каждое крепление для D-MM302D. Благодаря механизму регулировки натяжения пружины кронштейны адаптируются под вес установленного устройства, обеспечивая плавную и устойчивую работу.

Digma Кронштейны Digma для 45-дюймовых мониторов уже в продаже.

Обе модели поддерживают VESA-совместимость (75x75 мм и 100x100 мм) и оснащены механизмом быстрого съема монитора, что облегчает установку и демонтаж.

Кронштейны Digma позволяют регулировать положение мониторов в трех плоскостях — по высоте, наклону и повороту вокруг своей оси. Это обеспечивает свободу позиционирования, позволяет подстроить рабочее пространство под любые индивидуальные сценарии — от офисной работы до гейминга и графического дизайна.

Пользователи могут выбрать способ крепления — через отверстие в столе или с помощью прилагаемого зажима на край столешницы. Кроме того, предусмотрен угловой ограничитель поворота и возможность установки изогнутых мониторов.

Благодаря встроенному кабель-каналу, пространство на столе остается аккуратным и организованным — провода спрятаны внутри конструкции.

Кронштейны для мониторов D-MM301 и D-MM302D уже доступны у партнеров Digma и в сети магазинов «Ситилинк». Стоимость D-MM301 составляет 5310 руб., D-MM302D – 8730 руб.