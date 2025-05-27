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Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet

Бренд Digma расширяет линейку сетевого оборудования и представляет сетевую карту DPE12G5-TX — решение для пользователей, которым требуется проводное соединение с высокой пропускной способностью. Устройство поддерживает стандарт 2.5G Ethernet, что обеспечивает скорость передачи данных, в 2,5 раза превышающую возможности традиционного гигабитного соединения, при этом сохраняя обратную совместимость с сетями предыдущих поколений. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Сетевая карта Digma DPE12G5-TX подходит для домашних и офисных ПК, рабочих станций, NAS-хранилищ и других систем, где требуется быстрая и стабильная передача данных внутри локальной сети. При помощи устройства можно модернизировать устаревшие конфигурации или дополнить современные сборки, оно обеспечит уверенную работу в условиях высокой сетевой активности.

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Digma
Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet

Благодаря интерфейсу PCI Express и наличию двух монтажных планок в комплекте (стандартной и укороченной), DPE12G5-TX интегрируется как в полноразмерные корпуса, так и в низкопрофильные решения, включая компактные рабочие станции.

Система пассивного охлаждения с алюминиевым радиатором обеспечивает стабильность и надежность даже при продолжительной нагрузке — будь то передача больших объемов данных, потоковое воспроизведение или резервное копирование в рамках локальной сети.

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