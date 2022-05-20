Разделы

Бизнес Кадры
|

В компании «Связной» объявлены изменения в топ-менеджменте

Компания «Связной» сообщает о кадровых изменениях. На должность президента компании переходит Алексей Вуколов, ранее занимавший должность старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Связного».

Связной благодарит Максима Онищенко за вклад в трансформацию деятельности компании и выстраиванию эффективных операционных процессов. Основной задачей Алексея станет продолжение вектора развития, заданного Максимом и дальнейшее операционное ведение бизнеса компании в рамках нового контекста, а также продвижение новых сервисов ретейлера.

Алексей имеет более чем 18-летний опыт работы в ретейле. Свой профессиональный путь он начинал в роли продавца «Связного», поэтому знаком со всеми аспектами бизнеса на всех уровнях.

«Новая роль позволит продолжать заданный вектор развития в новом контексте. Моей главной целью остается повышение эффективности и адаптация бизнес модели к новым рыночным условиям, а также развитие бренда “Связной”, который должен ассоциироваться у потребителя с высоким качеством услуги и вызывать доверие», – сказал Алексей Вуколов.

Максим Онищенко планирует сфокусироваться на собственных проектах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года

Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

Google бежит из России. Сотрудников вывозят за границу, несогласных на переезд увольняют

С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов

Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще