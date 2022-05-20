В компании «Связной» объявлены изменения в топ-менеджменте

Компания «Связной» сообщает о кадровых изменениях. На должность президента компании переходит Алексей Вуколов, ранее занимавший должность старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Связного».

Связной благодарит Максима Онищенко за вклад в трансформацию деятельности компании и выстраиванию эффективных операционных процессов. Основной задачей Алексея станет продолжение вектора развития, заданного Максимом и дальнейшее операционное ведение бизнеса компании в рамках нового контекста, а также продвижение новых сервисов ретейлера.

Алексей имеет более чем 18-летний опыт работы в ретейле. Свой профессиональный путь он начинал в роли продавца «Связного», поэтому знаком со всеми аспектами бизнеса на всех уровнях.

«Новая роль позволит продолжать заданный вектор развития в новом контексте. Моей главной целью остается повышение эффективности и адаптация бизнес модели к новым рыночным условиям, а также развитие бренда “Связной”, который должен ассоциироваться у потребителя с высоким качеством услуги и вызывать доверие», – сказал Алексей Вуколов.

Максим Онищенко планирует сфокусироваться на собственных проектах.