«Связной»: россияне стали приобретать более дорогие ноутбуки

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка ноутбуков по итогам 9 месяцев 2020 года.

С января по сентябрь продажи ноутбуков продолжили расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 40% в натуральном выражении и 54% в денежном до 2,5 млн устройств и 106,1 млрд рублей. Наиболее популярным брендом у россиян стал Asus, который занял 24% рынка в штуках, а средняя цена купленного ноутбука составила 42,3 тыс. рублей.

Топ-3 бренда (по количеству продаж): Asus – 24%, Lenovo – 21%, Acer – 19%.

Топ-3 бренда (по сумме продаж): Asus – 23%, Acer – 18%, Lenovo – 17%.

Онлайн-продажи стали главным трендом рынка: каждый второй ноутбук россияне приобретали в интернете. Всего пользователи приобрели 52% ноутбуков от всех купленных устройств с января по сентябрь.

«Россияне стали приобретать более производительные ноутбуки. Если в прошлом году наибольшей популярностью пользовались устройства в ценовом сегменте от 15 до 30 тыс. рублей, то по итогам трёх кварталом хитом продаж стали ноутбуки стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей, которые занимают долю в 37% в штуках. Мы связываем смещение спроса в пользу дорогих устройств с периодом самоизоляции, когда пользователям стали необходимы мощные устройства, способные решать более широкий спектр задач в рамках удалённой работы, учёбы и просто досуга», — сказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».