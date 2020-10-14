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«Связной» запустил trade-in на умные часы

Ритейл Розница Техника

«Связной» запустил обмен старых умных часов на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазинах «Связной».

Время оценки старых умных часов занимает до 10 минут. Сотрудники ритейлера изучат технические параметры и внешний вид устройств с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает одно или неограниченное количество старых умных часов и получает скидку на покупку до 100%.

В «Связном» по trade-in принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active.

«Мы всегда заботимся о лучшем сервисе для наших клиентов, поэтому запускаем востребованные услуги с выгодными предложениями. На сегодняшний день умные часы пользуются большой популярностью, спрос на которые в России с января по август вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего за этот период россияне приобрели 1 млн устройств на общую сумму 16,4 млрд руб. С помощью trade-in наши клиенты получат прекрасную возможность приобрести новые умные часы с хорошей скидкой, включая новинку Apple Watch Series 6», – сказала Алена Осипова, начальник управления корпоративных продаж компании «Связной».

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