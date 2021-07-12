В «Связном» назначен старшей вице-президент по коммерческой и операционной деятельности

«Связной» объявил о кадровых перестановках в руководстве компании. На должность старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности назначен Алексей Вуколов, ранее занимавший должность вице-президента по недвижимости и развитию.

В новой должности Алексей сконцентрируется на трансформации бизнес-модели компании, целью которой является улучшение финансовых показателей за счёт развития собственных продуктов Связного, расширения ассортиментной линейки и построения бесшовного клиентского опыта в рамках продуктовой экосистемы. Одним из ключевых направлений станет построение выгодного и лучшего по уровню сервиса логистического оператора для клиентов и партнёров, которые выбирают магазины «Связной», как самый удобный способ доставки своих товаров. В ближайшее время планируется расширить присутствие компании в регионах, за счёт развития новых форматов сети.

«Компания «Связной» даёт возможность безграничного профессионального роста благодаря своей внутренней энергетике, непрерывной динамике и амбициозным вызовам рынка. Я уверен, что на новом этапе карьеры мне удастся увеличить операционную эффективность компании и вместе с командой преумножить результаты, которых удалось добиться команде на текущий момент», — отметил Алексей Вуколов, старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной».

Давид Борзилов, ранее занимавший пост старшего вице-президента по коммерческой деятельности «Связного», остается в компании и сосредоточится на развитии новых форматов.

«В новой реальности, в которой мы все в одночасье оказались, необходимо действовать слаженно и очень быстро. Российские и мировые тренды задают сильные команды во главе с эффективными лидерами. Я убеждён, что благодаря профессионализму Алексея, компания «Связной» справится со всеми предстоящими вызовами и амбициозными задачами, в результате чего сможет укрепить лидерские позиции на рынке и открыть новые векторы для развития. Благодарю Давида за то, что он смог заложить мощный фундамент для будущих побед компании», — сказал президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

Ранее Алексей Вуколов занимал ряд управленческих должностей в «Связном» и реализовал масштабные проекты по переформатированию сети, разрабатывал и создавал новые форматы магазинов, в том числе отмеченные премиями как лучший ритейл-проект на рынке, оптимизировал сеть и расходы на операционные нужды компании.