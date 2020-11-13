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«Связной»: 80% предзаказов на новые смартфоны Apple пришлось на iPhone 12 Pro Max

Ритейл Розница Техника

«Связной» объявил итоги предзаказов на новые смартфоны Apple – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max.

Покупатели «Связного» чаще выбирали iPhone 12 Pro Max, на который пришлось 80% всего предзаказа. Наибольшей популярностью новинка пользуется в цвете «тихоокеанский синий» в конфигурации на 256 ГБ. Хитом предзакзов iPhone 12 Mini стала модель в синем цветовом решении на 128 ГБ. Чаще других жителей России к новинкам проявляют интерес жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Покупатели активно пользуются рассрочкой и другими кредитными инструментами: более 40% предварительных заявок были оформлены с помощью этих видов оплаты.

«Традиционно уже на этапе пред заказов мы видим высокий спрос на новые модели iPhone. Так, например, количество предварительных заявок на iPhone 12 Pro Max на 30% превышает предзаказы на iPhone 11 Pro Mаx в 2019 г. Продажи стартовали сегодня в восемь утра, и мы ждем не менее активного интереса среди покупателей», – сказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».



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