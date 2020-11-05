«Связной» доставит онлайн-заказы еще в 6 тысяч постаматов

«Связной» расширяет географию доставки товаров из интернет-магазина svyaznoy.ru. До конца ноября ритейлер подключит доставку в ещё 6 тыс. постаматов PickPoint, которые расположены в 600 городах страны.

На текущий момент заказать товары с доставкой в постаматы можно в 2,5 тыс. точках выдачи в 32 городах России. Активнее других этим способом доставки пользуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Средний чек доставки в постаматы составляет 8,1 тыс. рублей, а чаще всего покупатели заказывают смартфоны, наушники и умные часы.

«Мы продолжаем развивать различные способы доставки из нашего интернет-магазина, чтобы покупатели могли выбрать наиболее оптимальный вариант получения заказа. Только в этом году «Связной» запустил доставку в постаматы PickPoint, доставку до двери клиента с помощью курьеровDelivery Club и водителей Ситимобил. Самовывоз занимает большую часть от всех наших интернет-заказов, поэтому мы даём возможность нашим клиентам получать товары по всей стране не только в наших розничных магазинах, но и торговых центрах и других удобных местах, в которых расположены постаматы», — сказал Давид Борзилов, старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной».

В постаматах можно забрать товары из ассортимента интернет-магазина svyaznoy.ru весом не более 13 кг. Стоимость заказа должна превышать 1 тыс. рублей. Оплатить заказ можно онлайн в мобильном приложении «Связного», в интернет-магазине svyaznoy.ru, при получении товара банковской картой или наличными.