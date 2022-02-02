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Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин»

В период сложной эпидемиологической ситуации «Телфин», российский провайдер IP-телефонии, предлагает к подключению бесплатный сервис видеоконференций (ВКС) для всех медицинских учреждений России.

С помощью решения ВКС медицинские центры получают возможность удаленно проводить консультации и встречи с пациентами в онлайн-режиме. Таким образом, в условиях стремительного роста эпидемии среди жителей нашей страны можно не только снизить нагрузку на медучреждения в связи с большим потоком пациентов, но и уменьшить риски заболеваний среди медицинского персонала. Также ВКС позволяет оперативно реагировать на весь объем первичных обращений и внимательно вести историю болезни действующих пациентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Технически решение «Телфин» позволяет одновременно подключать к видеоконференции до 30 участников, поэтому в рамках одного приема к консультации можно привлечь целый ряд специалистов. В режиме реального времени врачи могут задавать уточняющие вопросы, изучать результаты обследований.

«С помощью сервиса ВКС мы хотим помочь медицинским работникам сократить число личных контактов с пациентами и коллегами. В условиях постоянно растущей эпидемиологической нагрузки врачи должны не только успевать принимать новые обращения больных, но и вести мониторинг состояния здоровья существующих пациентов, причем делать это нужно безопасно и для посетителей центров, и для себя. Сегодня все мы стали заложниками сложившейся ситуации. Мы можем и стремимся сделать все возможное, чтобы помочь справиться с этим испытанием», — отметила Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

Процесс подключения к сервису ВКС занимает не больше одной минуты. Для этого медицинский сотрудник или администратор создает видеоконференцию, а пациенту достаточно только перейти по ссылке. При этом длительность онлайн-приема в рамках одной бесплатной сессии может доходить до двух часов. Один врач может создать и проводить любое необходимое число встреч в зависимости от количества записанных пациентов.

Помимо консультативного приема использовать видеоконференции от «Телфин» можно для организации дистанционного обучения медицинского персонала и повышения их квалификации. Возможности сервиса позволяют вести запись онлайн-мероприятий и переписку в чатах, проводить опросы, транслировать видео других участников встречи.

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