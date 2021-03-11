Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска

«Ситроникс» и Visionlabs внедрили свои решения в Мурманском индустриальном колледже. Биометрические системы контроля доступа (СКУД) обеспечат бесконтактный проход студентов и преподавателей, а бесконтактная термометрия предотвратит распространение вирусных заболеваний.

Цифровыми системами СКУД оснащены центральные входы шести зданий колледжа: три учебных корпуса, общежитие, корпус бытового назначения и административный корпус. Комплексное решение, реализованное компанией «Ситроникс» «под ключ»: от оснащения турникетами до интеграции с программным обеспечением, объединяет все объекты в единую систему.

Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогли повысить удобство и безопасность системы контроля доступа, а также пропускную способность КПП: для прохода в здания теперь достаточно посмотреть в камеру на турникете. Изображение передается в биометрическую платформу Luna Platform, где с помощью нейронных сетей из него извлекается дескриптор – набор неизменяемых параметров лица, и сравнивается с имеющейся базой данных. Процесс распознавания занимает доли секунды.

В одном из учебных корпусов также установлен комплекс бесконтактной термометрии Visionlabs Thermo, позволяющий автоматически измерить температуру одновременно 40 людям в кадре. При обнаружении человека с повышенной температурой сигнал поступает на автоматизированное рабочее место охраны, которая далее действует по установленному регламенту.

«Повышение качества и безопасности учебного процесса – важная и ответственная задача. Для ее реализации, а также для выполнения других масштабных проектов в сфере цифровой видеоаналитики «Ситроникс» объединил собственный опыт и экспертизу Visionlabs. Наша система биометрии включена в реестр отечественного программного обеспечения. «Умная» биометрическая СКУД уже более двух лет работает в офисе компании «Ситроникс» и прекрасно показала себя в эксплуатации. Сегодня это решение используют как бизнес, так и государственные структуры», – сказал президент группы компаний «Ситроникс» Николай Пожидаев.

«Мы продолжаем развивать решения для «умных» городов, в частности, стратегически важное направление – автоматизация инфраструктуры социальных объектов, таких как школы, колледжи, университеты. Реализация в Мурманском индустриальном колледже – уже второй наш совместный проект с «Ситроникс» в рамках цифровизации Мурманска. В прошлом году мы запустили пилот с «умной» видеоаналитикой при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области, направленный на комплексное обеспечение безопасности в городе», – сказал Илья Романов, коммерческий директор Visionlabs.