«М.видео» назвала топ продаж видеоигр за 2025 год

«М.видео» рассказала о результатах продаж видеоигр в 2025 г. На первом месте уверенно расположилась EA Sports FC 25 в версии для PlayStation 5 — при этом четвертую строчку в топе заняла версия для PlayStation 4 (включающая код на бесплатное обновление до PS5 версии), а новая EA Sports FC 26 замыкает топ пять игр по выручке. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

На второй строке — GTA V для PlayStation 5, при этом игра в очередной раз заняла первое место по количеству проданных копий. Игра продолжает бить рекорды продаж даже 10 лет спустя после выхода оригинальной версии для PlayStation 3, что лишний раз подтверждает невероятный ажиотаж вокруг предстоящего в 2026 г. запуска GTA VI.

На третьем месте — еще один спортивный хит от той же EA Sports — UFC 5.

Шестую позицию заняла The Last of Us Part 2. Remastered — безусловную роль в этом результате сыграл выход второго сезона сериала «Одни из нас», который оставил много вопросов о дальнейшей судьбе героев.

Несмотря на то что «Человек-паук 2», вышедший в 2024 г., уступил по темпам продаж в первый месяц главному эксклюзиву PlayStation 2025 г. Ghost of Yotei, игра об одном из самых любимых героев Marvel добрала продажи в течение года и расположилась на седьмой строчке итогового топа.

Восьмое место заняла версия Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, включающая все вышедшие DLC для игры. Продажи игры за счет более доступной цены почти в два раза превосходят результат Mortal Kombat 1 — последней на данный момент игры серии.

На девятом месте расположилась It takes two — вторая игра в итоговом топ-10 для консоли PlayStation 4. Фантастическая и забавная история о семейной паре породила фактически новый жанр мини-игр для двух игроков — в этом году Split Fiction также показала хорошие продажи на консолях, в будущем мы ожидаем новые проекты со схожим геймплеем.

Замыкает первую десятку главный консольный автосимулятор Gran Turismo 7.

Среди других результатов стоит отметить 12 место у Atomic Heart для PS5 и 18 место у Astro Bot — лучшей игры прошлого года по версии TGA.

Топ-20 продаж дисков за 2025 г. в каналах продаж «М.видео» (розница и онлайн): PS5 EA Sports FC 25; PS5 Grand Theft Auto V; PS5 UFC 5; PS4 EA Sports FC 25; PS5 EA Sports FC 26; PS5 The Last of Us Part 2. Remastered; PS5 Marvel Человек-паук 2; PS5 Mortal Kombat 11: Ultimate; PS4 It Takes Two; PS5 Gran Turismo 7; PS4 Grand Theft Auto V. Premium Edition; PS5 Atomic Heart; PS4 Mortal Kombat 11 Ultimate; PS4 Red Dead Redemption 2; PS5 Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание.; PS5 The Last of Us Part 1; PS5 Mortal Kombat 1; PS5 Astro Bot; PS5 Hogwarts Legacy; PS5 God of War: Ragnarok.

Среди игровых серий по сумме продаж всех тайтлов EA Sports FC опережает ближайших соперников более чем в два раза. Второе место занимает Mortal Kombat, на третьем — GTA; совсем немного ей уступают суммарные продажи игр серии «Человек-паук» и «Одни из нас».

Ключевым «железным» релизом года стал выход новой консоли Nintendo Switch 2. Несмотря на то что практически половина проданных консолей была укомплектована цифровой копией Mario Kart World, именно эта игра заняла первое место по продажам среди игр новой платформы. Второе место у эксклюзива Donkey Kong Bananza, на третьей строчке расположилась Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Замыкают топ-5 две улучшенных под новую консоль версии игр серии The Legend of Zelda — Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Прошедший год в очередной раз подтвердил жанровые предпочтения россиян на рынке носителей для консолей — в топах продаж традиционно GTA V, спортивные симуляторы и приключенческие игры с глубокой проработкой сюжета. Интересно взглянуть на новинки, многие из которых мы привезли к датам мировых релизов, — несмотря на умеренные оценки критиков, блестящие результаты в каналах продаж «М.видео» показала Mafia: The Old Country, среди релизов 2025 года у нее второе место после EA Sports FC 26. На третьем месте по выручке среди новинок года расположилась Death Stranding 2: On the Beach, далее идут Ghost of Yotei, Clair Obscure: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II. Ожидаем, что все они будут драйвить продажи и следующего года».